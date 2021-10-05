晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》明對紅襪一戰定生死！ 洋基王牌等不及上場

2021/10/05 21:42

洋基王牌柯爾。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕美聯外卡戰將在明天登場，洋基將碰頭紅襪，世仇對決話題滿點，勝方能挺進下一輪，敗隊本季劃下句點，這場一戰定生死的比賽，洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）直呼自己已經等不及上場，對擺在面前的挑戰感到興奮。

這場驟死戰，洋基推出柯爾掛帥，紅襪則是艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）登板，兩人肩負重責大任，明日表現勢必會成為母隊勝敗關鍵之一。這場比賽將在紅襪芬威球場舉行，柯爾本季對上紅襪成績2勝2敗、防禦率4.91。

柯爾表示：「感謝就像是『我們可以馬上開始比賽了嗎？』，我對擺在我們面前的挑戰感到興奮，紅襪有很多優秀的打者，我們必須拿出好表現才能取得成功，無論是完成教練交付的任務，還是保持正確的心態來投球，這都是我們本週一直在努力的工作，明日我會盡力拿出我的表現。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）直呼：「很期待這場比賽，我知道我們球員會充滿信心的上場比賽，我們希望能打出漂亮一仗，並盡自己最大的努力贏球。」

大聯盟官網，今日也請多位專家們預測季後賽對戰結果，在美聯外卡部分，大多數認為洋基會贏下這場驟死戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。