MLB》明對紅襪一戰定生死！ 洋基王牌等不及上場

洋基王牌柯爾。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕美聯外卡戰將在明天登場，洋基將碰頭紅襪，世仇對決話題滿點，勝方能挺進下一輪，敗隊本季劃下句點，這場一戰定生死的比賽，洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）直呼自己已經等不及上場，對擺在面前的挑戰感到興奮。

這場驟死戰，洋基推出柯爾掛帥，紅襪則是艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）登板，兩人肩負重責大任，明日表現勢必會成為母隊勝敗關鍵之一。這場比賽將在紅襪芬威球場舉行，柯爾本季對上紅襪成績2勝2敗、防禦率4.91。

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柯爾表示：「感謝就像是『我們可以馬上開始比賽了嗎？』，我對擺在我們面前的挑戰感到興奮，紅襪有很多優秀的打者，我們必須拿出好表現才能取得成功，無論是完成教練交付的任務，還是保持正確的心態來投球，這都是我們本週一直在努力的工作，明日我會盡力拿出我的表現。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）直呼：「很期待這場比賽，我知道我們球員會充滿信心的上場比賽，我們希望能打出漂亮一仗，並盡自己最大的努力贏球。」

大聯盟官網，今日也請多位專家們預測季後賽對戰結果，在美聯外卡部分，大多數認為洋基會贏下這場驟死戰。

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