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MLB》幫大谷翔平找強力助手 天使總管掛保證

2021/10/06 06:51

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平本季展現出強投豪打的超強實力，成為美聯MVP大熱門，但所屬天使戰績慘澹，以77勝85敗排在分區倒數第二，連續7年無緣季後賽。天使總管米納斯安（Perry Minasian）受訪時表示，休賽季將會進行補強，目標網羅大咖投手。

「休賽季補強投手是首要任務，」天使總管米納斯安表示，今年很明顯投手群屢屢出現傷兵，而且表現也不如預期，所以球隊需要提升投手的品質和深度，他也提到球隊季後將鎖定大咖投手，希望最多能補進3到4名，「能達成的話真的是棒極了，可是這沒有那麼容易，無論是與自由球員簽約或是交易，要找來球星加盟都是困難的任務，但這就是我們必須做的事情。」

塞揚強投薛哲（Max Scherzer）、葛蘭基（Zack Greinke）、史卓曼（Marcus Stroman）、雷伊（Robbie Ray）、高斯曼（Kevin Gausman）和羅冬（Carlos Rodon）等球星季後都將成為自由球員，天使勢必將會極力爭取加盟，與本季表現回春的柯布（Alex Cobb）續約也是選項之一。而牛棚是天使必須改善的環節，首要目標就是要留住終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）。

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