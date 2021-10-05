亞錦賽桌球》5局大戰不敵南韓「尚書大人」 莊智淵屈居銀牌

莊智淵奪下亞錦賽男單銀牌（桌協提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名27的台灣老將莊智淵，今晚在2021年亞洲桌球錦標賽男單決賽，鏖戰5局後以2:3不敵世界排名22的南韓名將李尚洙，屈居銀牌，不過仍締造個人在亞錦賽最佳戰績，也是繼2000年直拍王蔣澎龍摘金後，台灣球員在亞錦賽男單最佳名次。

亞錦賽開打前，莊智淵生涯在國際賽和李尚洙交手以1勝5負居劣勢，九月底在WTT球星挑戰賽16強戰，才以1:3吞下對戰5連敗。不過這亞錦賽，莊智淵在男子團決賽以3:1復仇成功，為台灣隊拿下唯一1點勝利。

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莊智淵奪下亞錦賽男單銀牌（桌協提供）

相隔4天，兩人又在男單決賽狹路相逢，首局莊智淵克服開局1:4落後，一度以9:8超前，隨後在9:10落後時，李尚洙連續出現反手失誤，小莊在化解1個局點後以12:10先馳得點。

隨後，李尚洙展開反擊，加強攻擊力度，以11:6、11:6連下兩城。被逼入絕境的莊智淵，第四局也還以顏色，4:1開局後一路壓著對手打，11:7扳平戰局。

決勝局，雙方在4:4膠著時，莊智淵打出一記擦邊球，但裁判卻認為沒進，小莊心情也受到影響，雖然一度追成6平，接著又連丟3分，終場以8:11飲恨。

莊智淵奪下亞錦賽男單銀牌（桌協提供）

莊智淵（桌協提供）

莊智淵。（資料照，記者劉信德攝）

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