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中職》猿隊13次殘壘 兄弟洋投羅傑斯過難關

2021/10/05 23:30

羅傑斯遇亂流。（記者塗建榮攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿隊今晚主場迎戰中信兄弟，雖兩度追平對手，但整場比賽殘壘過多，9局下反攻單局攻進4分仍不夠贏球，讓中信兄弟終場8:6獲勝。

雙方洋投羅傑斯、霸林爵各自都有危機，但都控制失分。兄弟羅傑斯帳面上5局僅失1分，但任內送出5次保送，其中3次集中在2局下，讓猿隊該局靠著保送擠回1分，但猿隊此役殘壘過多，光是2局就留下滿壘殘壘，整場比賽則有13次殘壘。

9局下，猿隊猛烈反攻，陳俊秀、朱育賢敲安，林泓育獲保送，邱丹3分打點二壘打擊退官大元。兄弟推出守護神李振昌後援，代打馬傑森再補上安打，但下一棒林承飛擊出游擊方向滾地球時，兄弟游擊手江坤宇眼明手快，先觸殺在二壘附近猶豫的馬傑森、再傳往一壘，關鍵雙殺守備讓猿隊攻勢瓦解大半。

談到羅傑斯的表現，中信兄弟總教練林威助說：「就如同大家看到的，雖然不穩，但關關難過關關過。11日洋將大限前，還需要跟球團討論洋將選擇，也得看新洋投是否能如期來台。」兄弟兩位洋投象魔力、華德茲已簽約，需得趕在11日前抵台才可登錄。目前在陣中的洋投加百利，則因需返國爭取小孩撫養權，預計在11日離台。

中信兄弟贏球。（記者塗建榮攝）

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