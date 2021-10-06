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NBA》太陽老闆又不想花錢？ 沃神曝與狀元中鋒談約陷入膠著

2021/10/06 07:34

艾頓。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，太陽不願意與上季在季後賽表現亮眼的太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）簽下頂薪大約，雙方的續約談判陷入膠著。

艾頓雖貴為2018年選秀會狀元，但同梯的東契奇（Luka Doncic）、T.楊恩（Trae Young）等人都比他還早打出身價，並與球團簽下了頂薪續約。艾頓上季好不容易才在季後賽嶄露光芒，並與球隊前進到總冠軍賽才被公鹿淘汰。日前他在媒體日受訪時，曾樂觀認為自己很快就有機會與球隊簽下大約。艾頓目前最高能與球隊簽下最高5年1.725億美元，同時透過伸縮條款能來到2.07億美元的頂級續約。

然而，隨著續約的10月18日期限將至，根據沃納洛斯基的消息來源指出，球團與艾頓的合約談判已經放緩，因為老闆並不認為艾頓能加入獲得頂薪續約的球員行列當中。

報導指出，若球團沒有能夠在期限之前與艾頓簽下合約，那麼他將會成為受限制自由球員，儘管到時候太陽能夠跟進任何一支球團對艾頓的報價，但沃納洛斯基認為，無法提前續約對於艾頓與球團的信任關係可能會產生影響。

沃納洛斯基也表示，若太陽老闆薩佛（Robert Sarver）無法與艾頓在期限前簽定合約，也將再次引起人們對於他想要打造具有競爭力球隊的質疑，因為薩佛自2009-10賽季後就再也沒有繳過奢侈稅，而太陽直到上季才重返季後賽，中間經歷了12年的季後賽荒。

沃納洛斯基點出，2005年太陽選擇沒有與明星後衛，「單打喬」強森（Joe Johnson）續約而是選擇將他給交易出去，這個舉動在當年就被認為可能讓太陽在奈許（Steve Nash）與史陶德邁爾（Amare Stoudemire）的時代，失去了爭奪總冠軍的機會。

而且不只艾頓能夠在10月18日前續約，太陽陣中另一位關鍵球員，同樣也是2018選秀梯次的前鋒布里吉斯（Mikal Bridges），也與艾頓同樣能夠擁有新秀提前續約的資格，太陽與他是否提前續約的舉動也相當值得關注。

艾頓與布里吉斯（右二）都有新秀提前續約的資格。（資料照，USA TODAY Sports）

艾頓在2020-21球季，平均能夠繳出14.4分、10.5籃板、1.2阻攻的表現，根據《ESPN Stats & Information》資料顯示，艾頓季後賽66%的投籃命中率是史上新高。同時他能夠連續17場比賽維持50%以上命中率的表現，也僅次於歐尼爾（Shaquille O'Neal）在季後賽的成就。

艾頓在防守上的表現也不容小覷，數據指出，做為總冠軍賽主要防守「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的人，他雖然讓字母哥有53%的投籃命中率，但若給太陽其他球員防守，字母哥的投籃命中率會高達70%。

同時艾頓與保羅（Chris Paul）也是聯盟擋拆效率最好的搭檔之一，上個賽季艾頓有143次進球是由保羅的助攻得來，在全聯盟僅次於柯瑞（Stephen Curry）與D.格林（Draymond Green）。

艾頓與保羅。（資料照，USA TODAY Sports）

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