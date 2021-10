NBA》P.加索結束20年職籃生涯退役 湖人將退休16號球衣

前NBA明星中鋒P.加索今正式宣布退役。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕41歲前NBA明星中鋒P.加索(Pau Gasol)今在推特正式宣布退役消息,高掛球鞋結束自己20多年的職籃生涯,而他效力過7年的老東家洛杉磯湖人隊,據悉也將退休他的16號球衣。

Querido baloncesto, gracias por todo.



Dear basketball, thank you for everything.



Estimat bàsquet, gràcies per tot.



pic.twitter.com/I6TemPrA5T