NBA》P.加索結束20年職籃生涯退役 湖人將退休16號球衣

前NBA明星中鋒P.加索今正式宣布退役。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕41歲前NBA明星中鋒P.加索（Pau Gasol）今在推特正式宣布退役消息，高掛球鞋結束自己20多年的職籃生涯，而他效力過7年的老東家洛杉磯湖人隊，據悉也將退休他的16號球衣。

Querido baloncesto, gracias por todo.



Dear basketball, thank you for everything.



Estimat bàsquet, gràcies per tot.



pic.twitter.com/I6TemPrA5T — Pau Gasol （@paugasol） October 5, 2021

P.加索在NBA打拚19年，經驗豐富的他，期間共效力過灰熊、湖人、公牛、馬刺、公鹿、拓荒者，不過在拓荒者則是一場未打就被釋出。生涯場均能夠繳出17.0分、9.2籃板、3.2助攻和1.6阻攻的他，6度入選過明星賽，曾攜手已故球員布萊恩（Kobe Bryant）助湖人拿下二連霸，兩人之間真摯的兄弟情誼，迄今仍令球迷津津樂道。

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2019年P.加索與拓荒者隊簽約，但因為左腳應力性骨折，整季都沒能為球隊出賽，在與球團溝通後被釋出，他也沒有選擇與新球隊簽約，當時他曾在受訪時提到希望能回到湖人、披上紫金大軍的戰袍打完他球員生涯的最後一個賽季，然而最後卻沒能如願，而P.加索今年離開NBA後重返巴塞隆納，也幫助老東家奪下西甲聯賽的冠軍。

P.加索（左）今年拿下西甲冠軍。（資料照，歐新社）

西甲球季結束後，P.加索也代表西班牙出征東京奧運，這是他生涯第5度代表西班牙出征奧運，也是他最後一次披上國家隊戰袍，雖然以第6名作收，但P.加索已經為西班牙鞠躬盡瘁，2006年幫助國家奪下首面世錦賽金牌，2008年北京奧運、2012年倫敦奧運銀牌，2016年里約奧運則是獲得銅牌。

而今P.加索正式宣布退役消息後，《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）也在推特透露，指出湖人隊計劃要退休他的16號球衣。P.加索將成為湖人第11位獲得退休球衣殊榮的球員，這也是紫金軍在退休布萊恩8號、24號球衣相隔4年後，第一位球衣被退休的球員。

The Los Angeles Lakers plan to retire Pau Gasol’s No. 16 jersey. https://t.co/rC4EgGEQ9l — Shams Charania （@ShamsCharania） October 5, 2021

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