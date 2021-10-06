MLB》光芒季後賽前2戰先發出爐！ 全由菜鳥擔綱寫罕見紀錄

麥克拉納漢與巴茲將是光芒季後賽前兩戰的先發投手。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟季後賽在今天由洋基與紅襪傳統的「基襪大戰」揭開序幕，而即將與這兩隊勝者對戰的美聯龍頭光芒隊，今則透露了前兩戰的先發人選，與第三戰可能的先發人選。

光芒總教練凱許（Kevin Cash）今練習前透露，首戰先發預計將會是菜鳥左投麥克拉納漢（Shane McClanahan），第二戰先發同樣也是菜鳥，還是僅有3場大聯盟先發經驗的巴茲（Shane Baz），而第三戰先發尚未正式確定，但凱許透露高機率為拉斯穆森（Drew Rasmussen）。

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根據大聯盟記者Sarah Langs表示，麥克拉納漢與巴茲將會成為大聯盟歷史上第二對在季後賽前兩戰先發的菜鳥組合，上一對是2012年在美聯分區系列賽先發的運動家帕克（Jarrod Parker）與邁隆（Tommy Milone）。

大聯盟報導指出，若扣掉拉斯穆森的假先發，麥克拉納漢、巴茲與拉斯穆森這三人的組合在大聯盟加起來僅有36場先發經驗，而且在本賽季前三人一場先發經驗都沒有（麥克拉納漢與巴茲本季才初登大聯盟，拉斯穆森去年在釀酒人出賽12場都是後援）。

麥克拉納漢是今年光芒最穩的的先發投手之一，他在25場先發當中拿下10勝6敗，防禦率3.43的成績，123.1局送出141次三振。巴茲則是在今年與美國隊一同參加奧運，直到下半季9月20日才迎來生涯初登板，本季一共累積3場先發，拿下2勝0敗，防禦率2.03，13.1局投球送出18次三振。

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