NBA》退役記者會哽咽告白Kobe P.加索：好希望今天他能在場...

P.加索今舉辦退役記者會。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕41歲的前NBA傳奇中鋒P.加索（Pau Gasol）今正式宣布退役，生涯拿下2座NBA總冠軍、6度入選明星賽的他，今在自己的退休記者會上，也特別提到了已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），哽咽地向「老大」深情告白。

P.加索與布萊恩攜手於2009、2010年為湖人拿下總冠軍，兩人在洛杉磯一同奮戰的日子建立起深厚的革命情感，布萊恩還曾在自傳《曼巴精神》中提到， P.加索是他最愛的隊友，就像親兄弟一般。布萊恩甚至還曾公開直接表示，P.加索退役後他的16號球衣應該被高掛在史坦波中心（Staples Center），而且就要放在自己球衣的旁邊。

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布萊恩（左）、P.加索（右）。（資料照，法新社）

P.加索今舉辦記者會，宣布自己正式退役的消息，他表示對他來說這是一個非常艱難的抉擇但這也是他深思熟慮後做出的決定，「有時就你得換擋，去學習如何享受生活，我想在自己還能享受比賽時結束職業生涯，不要因為受傷或拄著拐杖，我非常感激所有幫實現這個目標的人們。」

接著P.加索提到布萊恩，「在這裡我要特別提到Kobe，我真的很希望他今天能來，但我想有時候人生就是這麼不公平，他教會我如何成為一個更好的領袖、更好的競爭者，如何成為一位贏家。」

P.加索哽咽告白Kobe影片這邊看

而湖人女老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）則是在社群媒體上發文，感謝P.加索昔日的貢獻，也證實將會完成Kobe的遺願，退休P.加索的16號球衣，「退休P.加索根本就毫無懸念，只是時間早晚而已」。

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