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NBA》西蒙斯前進印城？ 傳溜馬願送出主力前鋒

2021/10/06 09:03

雷佛特可能和B.西蒙斯互換東家（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕B.西蒙斯（Ben Simmons）「賣我」風波迎來最新進展，根據美媒《Sny》記者貝格雷（Ian Begley）透露，七六人與溜馬正初步商討交易，且溜馬主力前鋒雷佛特（Caris Levert）也在討論名單。

貝格雷表示，雖然無法確定兩隊現在進展到什麼地步，但溜馬已成為B.西蒙斯潛在下家。《ESPN》記者Brian Windhorst也指出，被忽視溜馬恐怕是最可能是能夠獲得這位明星前鋒的球隊。

雷佛特上賽季在「大鬍子」哈登（James Harden）交易案來到溜馬，在核磁共振檢查時發現腎臟長腫瘤，被迫無限期休賽，所幸最後順利回歸，單季繳出20.2分、4.6籃板、5.2助攻全能成績，不過他季前背部出現疲勞性骨折，但仍有望能趕上開季。

B.西蒙斯本季薪資高達3300萬美元，但雷佛特僅1750萬美元，溜馬若想讓交易成真，勢必得送出更多球員，因此美媒也將主力控球布洛格登（Malcolm Brogdon）列入可能人選，他上季場均21.2分，並送出5.9助攻。若七六人成功得到這兩名準明星球員，將能把B.西蒙斯離去後的損失降低，甚至進而提升戰力。

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