MLB》道奇王牌克蕭傷勢不需動刀 但季後賽高機率報銷

道奇王牌左投克蕭受傷，季後賽預計報銷。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）在10月2日先發後因為左前臂不適退場，今日總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，克蕭不需要動刀進行治療，但季後賽應該不會上場。

根據《Los Angeles Times》記者Jorge Castillo指出，羅伯斯透露克蕭的手臂在經過掃描後沒有出現韌帶損傷，但他不會在季後賽回歸。美媒《MLB Trade Rumors》認為，這對道奇來說是憂喜參半，一是克蕭不會在季後賽出現，二是他本季就曾因為這個問題缺席兩個多月，但最終不用動刀依舊能算是好消息。

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除了克蕭外，羅伯斯今天也透露另外一名道奇隊主力球員的傷情，例行賽最後一場傷退的主砲馬恩西（Max Muncy）左手肘的傷勢不需要動刀，而且有一絲機會能夠在季後賽回歸。

例行賽奪下106勝的道奇隊，因為同區有著全大聯盟戰績最佳的107勝巨人隊在，因此只能夠在明天與紅雀進行一戰定生死的外卡對決，若輸球就會被淘汰，而兩隊預計將由道奇薛哲（Max Scherzer）與紅雀韋恩萊特（Adam Wainwright）先發。

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