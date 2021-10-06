NBA》籃網首日練習厄文無法現身 美媒再曝尷尬處境

籃網明星控衛厄文。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網明星控衛厄文（Kyrie Irving）因為沒有施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，不僅在今天沒有辦法參與布魯克林籃網隊的首次練習，現在球隊也不清楚厄文的狀況。

根據《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）引述溫霍斯特（Brian Windhorst）消息指出，籃網到現在都還是不清楚厄文接種疫苗的意願為何，同時也還沒決定是否遷就於他只能夠打部分賽事。

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各州對於疫苗規定不同，但厄文所在的籃網主場規定至少要打一劑疫苗才能夠出賽，除此之外有相關疫苗限制的還有紐約尼克以及金州勇士隊，而勇士隊更是得完整接種疫苗才能夠出賽。

若厄文不打疫苗，那麼他將無法在自家主場出賽，這也代表他會至少缺賽41場，損失逾1550萬美元（約新台幣4.3億元），但厄文至今都沒有透露自己是否願意施打疫苗，若到開季都不打疫苗，將會對籃網戰力有很大的損失。

厄文在上個賽季出賽54場，平均可以拿到26.9分、4.8籃板、6.0助攻，命中率50.6%、三分命中率40.2%、罰球命中率92.2%。

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