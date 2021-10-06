晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》籃網首日練習厄文無法現身 美媒再曝尷尬處境

2021/10/06 09:21

籃網明星控衛厄文。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網明星控衛厄文（Kyrie Irving）因為沒有施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，不僅在今天沒有辦法參與布魯克林籃網隊的首次練習，現在球隊也不清楚厄文的狀況。

根據《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）引述溫霍斯特（Brian Windhorst）消息指出，籃網到現在都還是不清楚厄文接種疫苗的意願為何，同時也還沒決定是否遷就於他只能夠打部分賽事。

各州對於疫苗規定不同，但厄文所在的籃網主場規定至少要打一劑疫苗才能夠出賽，除此之外有相關疫苗限制的還有紐約尼克以及金州勇士隊，而勇士隊更是得完整接種疫苗才能夠出賽。

若厄文不打疫苗，那麼他將無法在自家主場出賽，這也代表他會至少缺賽41場，損失逾1550萬美元（約新台幣4.3億元），但厄文至今都沒有透露自己是否願意施打疫苗，若到開季都不打疫苗，將會對籃網戰力有很大的損失。

厄文在上個賽季出賽54場，平均可以拿到26.9分、4.8籃板、6.0助攻，命中率50.6%、三分命中率40.2%、罰球命中率92.2%。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。