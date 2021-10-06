中職》慘！ 全聯盟本土左投「先發勝」竟不如鄭凱文1人

鄭凱文。（資料照，記者張忠義攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年球季本土左投先發拿勝投真的好難!數字會說話，本土左投總計先發59人次，只拿到區區9場勝投，竟然還不如中信兄弟本土右投鄭凱文的10勝。

今年球季共有7名本土左投有先發紀錄，其中，陳仕朋先發16場僅1勝、防禦率4.80，陳冠宇先發6場1勝難求、防禦率4.99，王溢正和呂彥青這兩名前旅日左投都是5場先發添1勝，防禦率分別為8.63、4.33，王維中先發14場只進帳2勝、防禦率2.61，林政賢先發1場無關勝敗。

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江辰晏先發12場，拿到本土左投最多的4勝、防禦率3.60；今年球季本土左投總計先發59人次，戰績9勝28敗，勝率僅0.243，防禦率4.39，整體表現不算太好。

反觀本季本土右投表現頗佳，總計先發165人次，戰績54勝61敗，勝率0.470，防禦率4.02，以鄭凱文10勝最多，游霆崴、古林睿煬都是6勝，張喜凱也有5勝。

換個角度來看，鄭凱文先發17場就奪10勝，反觀陳仕朋先發16場僅1勝，勝率實在是天差地遠。

順帶一提，1995年全聯盟完全沒有本土左投先發，史上唯一一次，1997年全聯盟本土左投先發3人次全敗，這兩年成了沒有任何本土左投「先發勝」的球季。

★本季本土投手先發成績 投球習慣 先發 勝 敗 勝率 防禦率 左投 59 9 28 0.243 4.39 右投 165 54 61 0.470 4.02

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