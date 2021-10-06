MLB》砸重金補強勝率仍不及5成 大都會欲找來前小熊總管

艾普斯坦。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季欲重返季後賽的大都會，卻迎來失望賽季，單季僅打出77勝85敗，連5年無緣季後賽。根據《紐約郵報》記者Mike Puma消息指出，球隊預計將找來前小熊總管艾普斯坦（Theo Epstein）面試總管職位。

大都會今年賽季大肆補強，不僅與明星游擊手林多（Francisco Lindor）簽下10年3.41億美元合約，並在季中找來巴耶茲（Javier Baez）助陣，但球隊戰績仍未見好轉，勝率不及5成，賽季結束後火速開除總教練羅哈斯（Luis Rojas），希望能大刀闊斧為球隊帶來新氣象。

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今年47歲的艾普斯坦擔任總管期間，曾3度打造球隊贏得世界大賽冠軍，他在2004年幫助紅襪奪冠，打破長達86年的「貝比魯斯魔咒」，並在之後轉往小熊，協助球隊終結「山羊魔咒」，睽違108年再度封王。他在去年閃電請辭小熊總管職務後，接下大聯盟球場事務顧問職位，如今將有機會再度掌權。

大都會除了將面試艾普斯坦，他們也對運動家總管運動家比恩（Billy Beane）以及釀酒人總管史登斯（David Stearns）抱持興趣，其中史登斯曾在去年獲得大都會青睞，希望能由他來掌管球隊，但遭釀酒人無情拒絕。

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