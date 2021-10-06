中職》桃猿新星跑壘重大失誤 球評吐槽：送對手大禮...（影音）

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿昨在主場迎戰中信兄弟，9局下原以2：8落後的桃猿，一口氣灌進4分，追到僅剩2分差，但新秀馬傑森卻出現一次重大的跑壘瑕疵，球隊的攻勢瞬間遭瓦解，遭球評吐槽「讓對手直接撿到大禮」。

前6局打完兩隊還2：2平手，但桃猿卻在7、8、9局失守連掉6分，不過9下趁著兄弟換投他們也展開反攻，靠著2支短程安打和1次保送攻佔滿壘，邱丹再補上清壘的二壘安打，兄弟緊急換上「守護神」李振昌，但卻又被代打的馬傑森敲出安打掉分，桃猿也追到僅剩2分落後。

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沒想到當林承飛上場打擊時，站在二壘上的馬傑森卻發生重大跑壘瑕疵，面對林承飛擊出游擊滾地球，馬傑森判斷失誤，回壘不及遭觸殺，打者也刺殺，原本無人出局2人有人的大好進攻機會就這樣直接瓦解，最後林立第一球就出棒也僅敲出右外野飛球遭接殺，桃猿沒能再有分數進帳，最後就以2分差抱憾吞敗。

此景不但讓桃猿總教練曾豪駒直接傻眼，正在轉播比賽的主播忍不住高喊：「挖...這個很關鍵耶」，而球評也直言「這根本就是送守備的江坤宇一個大禮啊」，許多網友也留言吐槽：「我猿給大家示範如何一分鐘製造三個出局數」、「傑森就當繳學費吧」、「這樣子出局真的是很傷」。

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