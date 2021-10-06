MLB》洋基92億王牌外卡戰對紅襪大爆炸 遭痛批「拉屎在床上」

柯爾今天在外卡戰對紅襪僅投2局就挨2轟失3分退場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基與紅襪兩隊世仇今天進行美聯外卡戰，但洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）卻大爆炸，僅投2局就失掉3分被球隊換下場，表現相當難堪。

柯爾今天在首局就被柏格茲（Xander Bogaerts）敲出一發兩分彈，第三局再被施瓦伯（Kyle Schwarber）敲出陽春彈失掉第三分，接著柯爾又被敲安後投出保送，洋基也當機立斷將他給換下場，只留下2局、50球，被打4支安打失掉3分，送出3次三振、2次保送，防禦率高達13.50的不及格成績。

請繼續往下閱讀...

柯爾的表現也引起美媒熱議，《FanSided》寫手莫瑞（Robert Murray）道：「紐約洋基隊薪水3.24億美元（約新台幣92億）的王牌柯爾，在美聯外卡戰只留下6個出局數，哇。」《Barstool Sports》的Tommy Smokes更狠批：「我不會再為柯爾護航了，我今晚失去我的信仰與忠誠，你為了今晚拿到3.24億然後你拉了坨屎在床上，魯蛇。」《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）也寫道：「艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi，紅襪此役先發）的表現是柯爾應該要成為的樣子。」

柯爾在本季經歷了高低起伏的一個賽季，他開季繳出鬼神表現，隨後卻因為外部物質問題導致成績下滑，雖然季末一度拉升，甚至有望獲得美聯塞揚獎，但今天卻在關鍵的外卡戰繳出不符身價的糟糕表現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法