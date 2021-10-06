NBA》一日發動兩交易！ 籃網騰出球隊名單空間再省810萬

25歲的溜馬後衛薩姆納。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網明星控衛厄文（Kyrie Irving）因為沒有施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗鬧得沸沸揚揚，不過稍早籃網傳出分別與溜馬、火箭達成了交易，不但為球隊名單騰出空間，同時也節省了薪資和豪華稅。

籃網是將先前從活塞得到的二年級前鋒唐布亞（Sekou Doumbouya）和一個2024年不受保護的二輪選秀權送到火箭，接下來又和溜馬達成交易，拿到上季遭遇左腳跟腱撕裂傷的後衛薩姆納（Edmond Sumner）和一個來自熱火德2025年二輪選秀權。

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籃網明星控衛厄文。（資料照，美聯社）

不過根據《ESPN》的記者Tim MacMahon和「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，火箭沒有打算留下唐布亞，而籃網也會直接裁掉薩姆納。NBA薪資專家馬克斯（Bobby Marks）則指出，這兩筆交易預計能幫籃網省下680萬美元的豪華稅以及129萬美元的薪資，還能為球隊名單騰出空間。

The 2 trades will save Brooklyn $6.8M toward the luxury tax and $1.29M in salary.



Total of $8.1M in savings



Brooklyn recoups the 2024 2nd sent to Houston with a 2025 2nd from Indiana （via MIA） in the Sumner trade. https://t.co/BR0ZXI7PaJ — Bobby Marks （@BobbyMarks42） October 6, 2021

而先前「沃神」曾指出，籃網到現在都還是不清楚厄文接種疫苗的意願為何，同時也還沒決定是否要遷就於他，這2筆交易是否是在為未來厄文只能夠打部分賽事作準備，也引發熱議。

唐布亞被交易去火箭。（資料照，美聯社）

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