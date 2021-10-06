晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》一日發動兩交易！ 籃網騰出球隊名單空間再省810萬

2021/10/06 11:23

25歲的溜馬後衛薩姆納。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網明星控衛厄文（Kyrie Irving）因為沒有施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗鬧得沸沸揚揚，不過稍早籃網傳出分別與溜馬、火箭達成了交易，不但為球隊名單騰出空間，同時也節省了薪資和豪華稅。

籃網是將先前從活塞得到的二年級前鋒唐布亞（Sekou Doumbouya）和一個2024年不受保護的二輪選秀權送到火箭，接下來又和溜馬達成交易，拿到上季遭遇左腳跟腱撕裂傷的後衛薩姆納（Edmond Sumner）和一個來自熱火德2025年二輪選秀權。

籃網明星控衛厄文。（資料照，美聯社）

不過根據《ESPN》的記者Tim MacMahon和「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，火箭沒有打算留下唐布亞，而籃網也會直接裁掉薩姆納。NBA薪資專家馬克斯（Bobby Marks）則指出，這兩筆交易預計能幫籃網省下680萬美元的豪華稅以及129萬美元的薪資，還能為球隊名單騰出空間。

而先前「沃神」曾指出，籃網到現在都還是不清楚厄文接種疫苗的意願為何，同時也還沒決定是否要遷就於他，這2筆交易是否是在為未來厄文只能夠打部分賽事作準備，也引發熱議。

唐布亞被交易去火箭。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。