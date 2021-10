NBA》一日發動兩交易！ 籃網騰出球隊名單空間再省810萬

25歲的溜馬後衛薩姆納。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕籃網明星控衛厄文(Kyrie Irving)因為沒有施打武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫苗鬧得沸沸揚揚,不過稍早籃網傳出分別與溜馬、火箭達成了交易,不但為球隊名單騰出空間,同時也節省了薪資和豪華稅。

籃網是將先前從活塞得到的二年級前鋒唐布亞(Sekou Doumbouya)和一個2024年不受保護的二輪選秀權送到火箭,接下來又和溜馬達成交易,拿到上季遭遇左腳跟腱撕裂傷的後衛薩姆納(Edmond Sumner)和一個來自熱火德2025年二輪選秀權。

請繼續往下閱讀...

籃網明星控衛厄文。(資料照,美聯社)

不過根據《ESPN》的記者Tim MacMahon和「沃神」沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)指出,火箭沒有打算留下唐布亞,而籃網也會直接裁掉薩姆納。NBA薪資專家馬克斯(Bobby Marks)則指出,這兩筆交易預計能幫籃網省下680萬美元的豪華稅以及129萬美元的薪資,還能為球隊名單騰出空間。

The 2 trades will save Brooklyn $6.8M toward the luxury tax and $1.29M in salary.



Total of $8.1M in savings



Brooklyn recoups the 2024 2nd sent to Houston with a 2025 2nd from Indiana (via MIA) in the Sumner trade. https://t.co/BR0ZXI7PaJ