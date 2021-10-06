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日職》培養出大谷翔平、引進王柏融 火腿監督栗山英樹本季將退役

2021/10/06 11:17

王柏融（右）加盟火腿時，就是由監督栗山英樹（左）送上99號球衣，並幫他戴上帽子。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕根據日媒報導，日本火腿監督栗山英樹將會在本季結束後退役，接替人選預計會是奧運日本武士隊監督、前火腿名將稻葉篤紀。

栗山英樹在2011年末接任日本火腿鬥士隊監督，並在執教的首年、2012年就打進日本一，惜以2勝4敗不敵巨人，但到了2016年他就順利帶領火腿拿下日本一，最近幾年火腿表現不佳落居B段班，而栗山英樹也將第10年作為集大成的一年，褪下監督戰袍。

由於崇拜名監督三原脩，栗山英樹使用80號做為背號，他也以不帶先入為主的觀念執教，首年就帶領火腿拿下聯盟冠軍，同年以第一指名選進大谷翔平，將他培養成為球界首例且獨一無二的二刀流選手。

2016年大谷翔平繳出全盛的二刀流表現，並與球隊一同奪下日本一，球團也按照當時的承諾，讓他旅美挑戰大聯盟，大谷翔平也在今年成為了MVP的熱門人選。栗山監督在大谷離隊後，曾使用過「假先發」戰術，以及極端防守佈陣等戰略，他也在今年超越大沢啓二的632勝，目前以674勝位居隊史最多勝教頭。

北海道日本火腿鬥士隊監督栗山英樹。（資料照，記者陳志曲攝）

台灣球員也與這位名教頭頗有淵源，台灣好手陽岱鋼在2007年到2016年都效力於火腿，王柏融也是在栗山英樹擔任監督時引進的選手。

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