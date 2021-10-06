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羽球》李洋出版勵志自傳《夢想前場》 捐版稅做公益

2021/10/06 11:05

東京奧運羽球男雙金牌好手李洋，今宣布將於10月22日出版傳記《夢想前場：李洋》。（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東京奧運羽球男雙金牌好手李洋，今宣布將於10月22日出版傳記《夢想前場：李洋》，書籍版稅並全額捐助社團法人中華民國肯愛社會服務協會，期盼能幫助受憂鬱所苦的朋友。

李洋和王齊麟奪下東奧羽球男雙金牌，雖人氣水漲船高，但兩人一直保持謙虛的態度，不論輸贏，比賽結束就是從零開始，繼續以挑戰者的身分自居。

李洋強調很感謝一路以來許多人給予的幫助與教導，「我認為我是個很幸運而且幸福的人」。此次出書也希望能以自身的經歷鼓勵更多的人，讓他們在艱辛的時候有堅持下去的動力，知道自己並不孤單。

《夢想前場：李洋》由李洋口述、裴凡強採訪撰文，記錄李洋的成長故事。從亞運銅牌到奧運金牌，看似成績斐然，但李洋最初的羽球路其實並不順遂。起步比別人晚，李洋自嘲：「記憶中的小學羽球時光只有『輸球』與『練習』！」即使屢戰屢敗，李洋仍然展現從不輕言放棄的精神，以及毫不退縮的拚勁。他在序裡說：「我也只是普通人，正因為我普通，所以我才更加努力去做我想做的，也正因為那一次次的失敗，磨練我的心智讓我不再對勝負執著，只是單純地享受能站上屬於我舞臺的每一刻。」

《夢想前場：李洋》使用奧運場上李洋專注的神情、動態揮拍的瞬間做為封面，書中收錄許多首次曝光的珍貴畫面，除了可以珍藏李洋各個階段留下的成長照片，也記錄了一場又一場國內外大型賽事的精彩影像。

李洋表示：「奧運時的照片真的拍得滿好的，每一場都是很關鍵的記憶。」李洋也很感謝球迷們「在奧運中看見我們」，直言雙打手比起單打手通常較不容易被注意到，但如今努力的成果獲得關注，他將不負球迷的期待，繼續開心打球，擇己所愛，愛己所選。

《夢想前場：李洋》將於10月7日同步在三民網路書店、博客來網路書店、momo購物網開放預購。

東京奧運羽球男雙金牌好手李洋，今宣布將於10月22日出版傳記《夢想前場：李洋》。（官方提供）

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