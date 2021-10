NBA》公鹿、灰熊賽中火災警報器突響 公鹿球星撤離手持烤肉盤

灰熊主場火災警報器響後,民眾被撤離至場外。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕今熱身賽灰熊在主場迎戰公鹿,不過在第四節前卻發生火災警報器響起,比賽被迫中止,灰熊第三節打完以87:77領先公鹿。

在公鹿與灰熊之戰的第三節打完,現場突然火災警報器響起,所有觀眾被撤離現場,球員被撤離回休息室,隨後灰熊在推特上表示,灑水器不小心被觸發,有最新消息會在公布。

A fire alarm went off during the Bucks-Grizzlies game



Fans were evacuated from the building, and both teams went to their locker rooms pic.twitter.com/y7Iuozsczr