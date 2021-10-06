NBA》公鹿、灰熊賽中火災警報器突響 公鹿球星撤離手持烤肉盤

灰熊主場火災警報器響後，民眾被撤離至場外。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕今熱身賽灰熊在主場迎戰公鹿，不過在第四節前卻發生火災警報器響起，比賽被迫中止，灰熊第三節打完以87：77領先公鹿。

在公鹿與灰熊之戰的第三節打完，現場突然火災警報器響起，所有觀眾被撤離現場，球員被撤離回休息室，隨後灰熊在推特上表示，灑水器不小心被觸發，有最新消息會在公布。

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A fire alarm went off during the Bucks-Grizzlies game



Fans were evacuated from the building, and both teams went to their locker rooms pic.twitter.com/y7Iuozsczr — Bleacher Report （@BleacherReport） October 6, 2021

最終聯盟發聲明，指出因為長時間的延誤，與兩隊商討後，為了公共安全，今日不會續打第四節，而《The Athletic》記者瓦登（Joe Vardon）在推特上表示，在大家還在等待比賽後續通知同時，主帥布登侯澤（Mike Budenholzer）和助手正抬著桌子上巴士，而米德爾頓（Khris Middleton）則端著兩盤烤肉上巴士，感覺全隊要去野餐。

比賽打完至第三節，莫蘭特（Ja Morant）繳出27分全場最高，莫爾頓（De'Anthony Melton）14分4籃板，S.亞當斯（Steven Adams）11分10籃板，另外公鹿部分，諾拉（Jordan Nwora）16分全隊最高，G.艾倫（Grayson Allen）13分3籃板。

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