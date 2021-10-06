MLB季後賽》艾歐瓦迪技壓柯爾！ 紅襪外卡殊死戰淘汰洋基晉級

艾歐瓦迪先發繳好投。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基與紅襪今天進行季後外卡戰對決，紅襪在艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）5.1局無失分好投帶領下，以6：2擊敗洋基前進美聯分區系列賽，將與光芒正面對決。

艾歐瓦迪今天繳出5.1局飆8K僅因被瑞佐（Anthony Rizzo）開轟掉分的好投，雖在第六局面臨危機時就被球隊當機立斷給換下場，後續牛棚接力壓制洋基打線，僅在9局被史坦頓（Giancarlo Stanton）再敲一轟失掉1分。

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相較艾歐瓦迪的好表現，洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）就顯得荒腔走板，他僅投2局，就被柏格茲（Xander Bogaerts）與施瓦伯（Kyle Schwarber）各敲一轟失掉3分退場，後續洋基牛棚也分別在6、7兩個半局合計掉3分。

洋基王牌柯爾表現糟糕，僅投2局失3分就退場。（歐新社）

洋基打線此役表現糟糕，僅史坦頓單場4打數3安打表現出色，但他首安雖敲出直擊綠色怪物的安打，但卻慢跑僅跑到一壘，而除了史坦頓以外，打線上只有賈吉（Aaron Judge）、瑞佐與厄謝拉（Gio Urshela）有安打演出，而且洋基還在6局發生跑壘失誤，史坦頓敲安後，壘上的賈吉因三壘指導教練開綠燈，最終在本壘前出局，該局洋基就僅靠瑞佐的全壘打拿下1分。

而紅襪打線除了4度打擊全數上壘還有全壘打的柏格茲，以及兩度上壘且開轟的施瓦伯外，維杜戈（Alex Verdugo）單場雙安3打點表現也相當精采。

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