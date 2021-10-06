NBA》騎士問題少年變火箭新少主 波特豪取25分領隊退巫師

被騎士放棄的問題少年波特（右），來到火箭隊後大放異彩。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上季被騎士隊以一個受保護二輪籤賣給火箭隊的波特（Kevin Porter Jr.），曾經是騎士問題球員的他轉隊後大放異彩，今在火箭心球季首場熱身賽，僅出賽3節就豪取全場最高的25分，火箭終場也以125：119擊敗巫師。

波特是2019年首輪第30順位被騎士挑中，2019-20球季場均能貢獻10.0分、3.2籃板和2.2助攻，但他在場下卻出現多次脫序行為，先在社群網站上發疑似輕生的貼文，又因非法持槍遭逮捕，之後還被指控毆打女性。原本騎士想讓他回歸，不料他卻又因更衣室置物櫃被換與球隊爆衝突，還脫序把食物丟進更衣室，騎士最後決定用一個受保護的第二輪選秀籤把他賤賣去火箭。

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沒想到這位被騎士放棄的問題少年，轉隊後卻在火箭隊找到了自己的歸屬，隨著31歲明星控衛沃爾（John Wall）將不再為火箭出戰，波特也逐漸成為火箭的新少主，休士頓大軍也將他和今年的選秀榜眼J.格林（Jalen Green）組成後場雙槍。

火箭今年熱身賽首戰碰上巫師，波特首節拿下5分但送出4次助攻，次節再進帳7分，上半場打完拿下12分，易籃後火力全開，不但送出個人第5次助攻，單節一口氣豪取13分，僅打了3節，17投9中，貢獻全隊最高的25分，另有4籃板5助攻，而上半場落後的火箭在第三節打完追到91平，最末節靠著板凳席發威，終場就以6分差逆轉擊退巫師。

火箭此役4人得分上雙，除了波特，榜眼J.格林拿下12分6籃板、泰斯（Daniel Theis）12分5籃板，另一位新秀克里斯多福（Josh Christopher）則是進帳11分；而巫師則是6人得分上雙，由一哥畢爾（Bradley Beal）拿下全隊最高18分、A.哈勒戴（Aaron Holiday）17分，從湖人交易來的新同學庫茲馬（Kyle Kuzma）拿下11分。

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