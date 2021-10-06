諸羅山盃》管制鬆綁卻突襲取消！ 家長與小球員錯愕、無法接受

本屆諸羅山盃少棒賽取消導致許多家長不滿。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕過往都在12月舉辦的諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽，前日宣佈為了確保孩子們的健康安全決定取消第24屆的賽事，有許多家長反應，在管制大量鬆綁的時候突然取消，讓小六的球員與家長都很錯愕且失望。

《嘉義市政府教育處 Cy-Edu》在前日發文透露，「2021年12月辦理的第24屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，因為受國內外疫情嚴重影響，為了確保孩子們的健康安全，取消辦理實體賽事，但我們將以回顧過去榮光為角度去辦理，也為明年第25屆諸羅少棒實體賽事再出發，培蓄KANO精神永不放棄的正向能量。」

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該則貼文底下有許多網友回文反應指出，在黑豹旗都能舉辦的情況下，為何諸羅山盃不能辦？「諸羅山杯停辦對於有夢想的孩子以及嘉義當地商家都會有很重大的影響，很多孩子期待了一整年就是要打諸羅山杯，甚至有的孩子也六年級了，他們沒有機會了，你們這個根本不是KANO精神，KANO精神是永不放棄，一點棒球魂都沒有有，才十月份就在取消，目前國內疫情已有趨緩的情形，搭配防疫措施相信可以再把風險降到最低，如果是考量國外的球隊，那可以跟去年一樣，國內的孩子自己打，也就接近200隊了，再次請市府三思！」

後續《嘉義市政府教育處 Cy-Edu》回應道：「您好，我們也跟大家一樣熱愛棒球，但考量諸羅山盃參賽隊伍來自全國各縣市且隊數高達200多隊、加上參賽選手為國小學童，考量國小學童尚未施打疫苗，為了確保孩子們的健康安全，取消辦理實體賽事，但諸羅山盃少棒並非停辦，而是轉型規劃以其他形式辦理活動，讓KANO精神永不放棄能用不同的方式展現，再次感謝大家對於諸羅山少棒的支持。

但嘉義市政府教育處的回應沒有獲得網友認同，許多人憤怒表示，台中市金龍盃少棒禮拜四開打，兩個月之後才要打的諸羅山盃，應該更有舉辦的空間，還有網友痛批，如果來不及應該可以延期而不是取消，「取消擺明就是市政府單位怕麻煩，怕麻煩不是公務員該有的作為，市民也沒辦法接受。」

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