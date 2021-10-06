T1》中信特攻宣布亞洲外援 找來泰國國家隊主力查拉帝

T1聯盟新北中信特攻籃球隊今宣布，延攬泰國國家隊主力鋒線查拉帝加入。（中信特攻提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟新北中信特攻籃球隊今宣布，延攬泰國國家隊主力鋒線查拉帝（Chanatip Jakrawan）加入。

查拉帝成為泰國史上首名「外援身份」出賽的球員，將跨出旅外里程碑，泰國聯賽Hitech曼谷市俱樂部（Hitech Bangkok City）老闆兼泰國籃協理事長尼鵬（Nipondh Chawaritmontien）親自喊話給予祝福。

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泰國籃協理事長尼鵬分享，查拉帝15歲即加入Hitech曼谷市俱樂部，「當時他只是一個瘦高的孩子，但經過這幾年的努力以及鍛鍊，查拉帝逐漸變成泰國首屈一指的球員，也代表我們俱樂部以及國家隊，打出非常亮眼的成績。我們非常驕傲查拉帝寫下泰國籃壇旅外的新歷史！」

今年24歲、身高203公分的查拉帝，2021亞洲盃籃球資格賽代表泰國國家隊出征，6戰平均上場28.7分鐘，繳出15分、8.8籃板，其中對上菲律賓第二回合，查拉帝打了37分鐘，狂攻34分、外帶12籃板，打出令人眼睛為之一亮的強悍表現。此外，他還在2020年TBL泰國聯賽，帶領 Hitech曼谷市俱樂部第三度捧起聯賽冠軍獎盃，打出他在泰國籃壇的身價。

身為泰國史上第一位外援身份出賽的球員，查拉帝談到一直很嚮往台籃職業舞台，終於有機會前進寶島，他也開心喊話，「出國挑戰其他國家的職業聯賽，一直是我籃球生涯的目標，很感謝中信特攻青睞，我會全力以赴！期待品嚐寶島美食，也希望快點與特攻隊友打成一片。」

T1 League首季引進「亞洲外援」政策，為台灣籃壇創舉。中信特攻總教練李逸驊表示，球隊本土陣容身材偏矮，因此在選擇亞援時，首要考量還是身高。「查拉帝除了身高、有速度外，他的動作技巧也比許多本土長人好，包括禁區附近轉身單打，甚至到三分線外也有帶球突破的能力。」

此外，李逸驊認為查拉帝過去打泰國聯賽，也有跟其他洋將合作的經驗，相信他和新團隊磨合不成問題。中信特攻總經理張樹人則提到，查拉帝年紀和球隊許多年輕球員相仿，「期待這名亞洲新特務能快速融入團隊，為本土陣容帶來新的火花，與年輕特攻一起打出熱血表現。」

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