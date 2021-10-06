網球》台將史上第5人！小鋼砲梁恩碩首闖印地安泉會內

梁恩碩連過兩關，生涯首闖印地安泉會內賽。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，原定3月進行的印地安泉網賽，今年順延至10月才開打，「小鋼砲」梁恩碩連過兩關，生涯首闖這項WTA千分等級系列大賽女單會內，也是台灣女將史上第5人，即將首戰31歲的美國勁敵瑞絲克（Alison Riske）。

身高僅158公分的梁恩碩 ，10月2日剛滿21歲，目前世界排名224的「小鋼砲」，會外初登場3盤力退同梯的中國長人王欣瑜後，次輪再接再厲，同樣歷經3盤苦戰， 6：4、6：7（2：7）、6：3扳倒201名的地主多海德（Caroline Dolehide），台美雙姝首度交鋒獲勝後，梁恩碩已繼3月杜拜再闖WTA千分大賽會內舞台，也是第5位在印地安泉女單會內出擊的寶島好手。

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梁恩碩此役開賽就與對手兩度互破，第7局她第3度突破，順勢先馳得盤。多海德次盤絕地大反撲，接連雙破一度5：0領先，儘管「小鋼砲」也一口氣倒趕6局，但聽牌時關門不成，又被頑強對手回破咬上，戰線被拉入搶7，梁恩碩1：0後連丟6分，終讓東道主扳回一城。決勝盤梁恩碩重整旗鼓，並克服第4、5局互破亂流，關鍵第8局再度破發，總計苦戰2小時10分鐘脫困。

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