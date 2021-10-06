棒球》國小學生無法打疫苗 諸羅山盃少棒今年停辦

今年的諸羅山盃少棒賽因防疫考量，將取消實體競賽。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕全國規模最大的「諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽」，已舉辦23屆，去年共有247隊參加；主辦單位嘉義市政府教育處長林立生說，今年5月本土疫情爆發，雖然近期疫情趨緩，但仍零星傳出境外移入案例，也有學校學生停課，市府考量賽事至少200多隊參與，且國小學生無法接種疫苗，3000多名小學生同時期湧進嘉義市參賽，若有破口，恐造成嚴重後果，因此決定今年取消實體競賽，採回顧歷史方式辦理。

諸羅山盃從1998年開始辦理已有23屆，去年近250隊參加，比賽場次超過300多場，創當時國內當一賽會最多比賽場次紀錄，有家長得知比賽停辦，認為孩子練習許久，且目前疫情趨緩，取消比賽很可惜，學生練習成果也難展現，若主辦單位能做好防疫措施，應可辦理比賽。

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林立生說，諸羅山盃的努力與成績有目共睹，市長黃敏惠一路支持，但國小學生無法接種疫苗，一屆賽事有3000多名來自全國各縣市的學生參與，且分散太多場地，人力有限，而疫情雖趨緩，但仍不能鬆懈，今天北部傳出有機組員染疫，學校因而停課，為了孩子的健康與安全，因此決定取消實體比賽，今年適逢24屆，會以回顧歷史的方式來為明年做宣傳。

林立生強調，決定取消辦理實體賽事，並非停辦，而是轉型規劃以其他形式辦理活動，讓KANO永不放棄的精神用不同的方式展現，也感謝民眾對於諸羅山少棒的支持。

嘉義市體育會棒球委員會總幹事陳榮昌說，5月疫情爆發後，時有狀況，市府因小學生無法打疫苗，擔心疫情狀況而停辦，委員會的立場當然是希望能打就打，不能輕易停辦，但疫情影響，不能打也不能勉強，畢竟諸羅山盃是嘉義市年底大型活動，若比賽只有幾百人可能還能辦，但為諸羅山盃前來嘉義市的人數加起來可能超過5000人；陳榮昌說，諸羅山盃已有23屆，也希望市政府持續支持，也對於推動嘉義市棒球運動能有更多支持力量。

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