NBA》明對太陽詹皇、魏少又不上 老將甜瓜首披紫金衫亮相

湖人主帥透露，明天交手太陽，詹皇、魏少仍然不會上場。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕NBA新球季即將在10月20日開打，季前熱身賽也正如火如荼進行，首戰慘敗籃網的湖人隊，明熱身賽要碰上上屆亞軍太陽隊，主帥沃格爾（Frank Vogel）受訪時透露，詹姆斯（LeBron James）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）仍然不會上場，不過新外援老將安東尼（Carmelo Anthony）將首披紫金球衣亮相。

為新賽季揭開序幕，NBA首場熱身賽就安排湖人、籃網兩大強權對決，不過當時「魏少」魏斯布魯克、「詹皇」詹姆斯、「甜瓜」安東尼全都沒上，連「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）也只在首節上場打了11分鐘，加上籃網三巨頭杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）和厄文（Kyrie Irving）全缺席，星光相當黯淡。

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而今湖人結束完球隊練習後，總教練沃格爾在受訪時表示，基於還有一整年漫長球季要打，為了讓主力球員好好休息，考量過後詹姆斯、魏斯布魯克明天對太陽依舊不會上場，豪爾德（Dwight Howard）、D.喬丹（DeAndre Jordan）兩位新中鋒則會擇一休息，不過他也透露老將安東尼明天就會披上紫金戰袍亮相。

而湖人明天熱身賽交手完太陽後，下一戰的對手將會是柯瑞（Stephen Curry）領軍的勇士隊。

甜瓜將首披紫金球衣亮相。（資料照，法新社）

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