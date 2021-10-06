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MLB》洋基輸球戰犯抓到了？ 官網點出這個Play讓勝率驟降（影音）

2021/10/06 14:04

賈吉（99號）在本壘被觸殺。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以2：6在外卡戰不敵紅襪，季後賽一場比賽就告終，隨隊記者霍克（Bryan Hoch）特別點出在比賽中「法官」賈吉（Aaron Judge）在6局的跑壘因為三壘指導教練的指示，使得球隊的勝率直接下降11%。

洋基在比賽前半段受制於紅襪先發艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）壓制，直到第六局才靠著瑞佐（Anthony Rizzo）的陽春砲追到1：3落後，接著賈吉的內野安打更直接打退艾歐瓦迪，讓他在絕好調的情況下卻只投了5.1局。

接著洋基史坦頓（Giancarlo Stanton）面對後援投手貝瑞瑟（Ryan Brasier），打出一支擊球初速高達114.9英哩、直擊綠色怪物的安打，賈吉在繞過二壘時，三壘教練內文（Phil Nevin）指示賈吉往本壘衝去拚搶球隊第二分。

然而，紅襪中外野手赫南德茲（Kiké Hernández）在撿起史坦頓的安打球後，直接轉傳給游擊手柏格茲（Xander Bogaerts），柏格茲也馬上將球給傳往本壘，相當輕鬆地就把往本壘跑的賈吉給觸殺，取得該局的第二個出局數，也化解了洋基的反攻氣勢。

霍克指出，這個Play影響了比賽的走向，他表示若賈吉留在三壘，那當下紅襪的獲勝機率會是70%，但若賈吉得分，那麼紅襪的獲勝機率會降到63%，可是當賈吉出局後，紅襪的獲勝機率提升到81%，由於事後來看賈吉幾乎不可能得分，代表賈吉停在三壘會是對洋基最好的決定，等於三壘指導教練「開綠燈」的舉動，讓洋基獲勝機率一口氣下降11%。

數據指出，洋基本季有22個出局數是在本壘發生，與皇家隊並列全大聯盟最差，本季洋基隊有50個出局數在壘間發生（OOB），排名聯盟倒數第8，而全聯盟最多出局數發生在壘間的球隊是老虎與運動家，共57個。

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