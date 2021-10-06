中職》五倍券變大了！ 富邦悍將公布優惠振興方案

富邦悍將推出五倍卷套票加碼。（富邦悍將提供）

〔體育中心／綜合報導〕為響應中央與地方政府發行各項促進消費的振興五倍券、動滋券與新北券，富邦悍將今加碼宣布推出購票最低5折、商品最低3折的超值優惠方案，各項優惠自10/8（五）起與振興券同步啟用，且不論電子或紙本的券種均可享受優惠方案。

凡持1500面額五倍券或新北券，可兌換悍將主場賽事門票兌換券6張（平日4張+假日2張），另加送500元商品折價券；持500面額五倍券、新北券或動滋券，可兌換平日內野全票2張加200元商品折價券，或假日內野全票2張。同時為方便球迷兌換使用，門票兌換券期限將展延至2022年上半球季，提供球迷更便利使用規劃。

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悍將推出商品四大優惠加碼，包括各種悍將經典商品組成最低三折的「振興券專區」、首度提供聯名商品折扣優惠的「超值組合包」、由悍將服飾與配件組合而成的「驚喜大福袋」與「ALL IN五告讚」加碼贈送悍將APP點數四種商品優惠方案，若單筆全額使用五倍券消費滿5000元，還可參加好禮五選一好康再加碼。前所未有的優惠折扣，要把球迷手中的優惠券放大再放大，絕對讓球迷買的開心用的更開心。

各項優惠活動自10/8（五）在新莊棒球場正式啟用，憑政府發放之振興五倍券、動滋券與新北券均可在新莊主場享有加碼好康，讓球迷購票、購物一次滿足。邀請球迷朋友們一起進場享受悍將好康加碼，更多活動細節請上富邦悍將粉絲專頁查詢。

富邦悍將商品優惠加碼。（富邦悍將提供）

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