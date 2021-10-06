晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

籃球》台灣男籃新增歸化戰力有譜？ 徐國勇允諾盡快辦理

2021/10/06 14:36

阿提諾（中）。（資料照，寶島夢想家提供）

〔記者吳書緯／台北報導〕歸化外籍好手是亞洲籃壇大勢所趨，民進黨立委莊瑞雄今指出，「白色巨塔」阿提諾的申請歸化有譜，但11月世界盃資格賽迫在眉睫，盼內政部對阿提諾的申請個案特別處理。內政部長徐國勇表示，只要收到阿提諾的申請歸化文件，內政部會立即召開審查會議，目標是能趕上世界盃資格賽，「對於我而言是使命必達，我會盡量趕」。

台灣男籃自2013年「新台灣人」戴維斯加盟後，曾在亞洲賽事拚出佳績，然而戴維斯已38歲，近年傷病纏身導致無法效力，籃協早已鎖定歸化阿提諾（William Artino），但卡在現行法規等因素卡關。

立法院內政委員會今邀請行政院副秘書長何珮珊、內政部長徐國勇等相關部會官員就「我國行政區劃之現況檢討、區劃標準、未來規劃與效益評估」進行專題報告，並備質詢。

莊瑞雄質詢時指出，先前與內政部、體育署不斷地溝通協調，該如何處理歸化問題，上週也曾在內政委員會要求內政部次長花敬群須加速腳步處理，而內政部、體育署與籃協已在1日立即召開討論會議，最終做出由籃協改以殊勳歸化循戴維斯模式送出申請。

莊瑞雄表示，他已提出「國籍法新增第六條之一修正草案」，透過修法讓歸化過程更加快速，也賦予行政部門更多的彈性，也詢問徐國勇關於阿提諾歸化案的行政部門態度，以及是否能趕上11月的男籃世界盃資格賽，盼能協助特別處理。

徐國勇允諾，主管機關將阿提諾歸化文件送到內政部後，會立即召開審查會議，目標是趕得上下個月的世界盃資格賽，「對於我而言是使命必達，我會盡量趕」。莊瑞雄也虧徐，現在不只是內政部對於歸化案樂觀其成，「現在是全台灣廣大的籃球迷對於徐國勇樂觀其成！」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。