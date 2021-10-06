籃球》台灣男籃新增歸化戰力有譜？ 徐國勇允諾盡快辦理

阿提諾（中）。（資料照，寶島夢想家提供）

〔記者吳書緯／台北報導〕歸化外籍好手是亞洲籃壇大勢所趨，民進黨立委莊瑞雄今指出，「白色巨塔」阿提諾的申請歸化有譜，但11月世界盃資格賽迫在眉睫，盼內政部對阿提諾的申請個案特別處理。內政部長徐國勇表示，只要收到阿提諾的申請歸化文件，內政部會立即召開審查會議，目標是能趕上世界盃資格賽，「對於我而言是使命必達，我會盡量趕」。

台灣男籃自2013年「新台灣人」戴維斯加盟後，曾在亞洲賽事拚出佳績，然而戴維斯已38歲，近年傷病纏身導致無法效力，籃協早已鎖定歸化阿提諾（William Artino），但卡在現行法規等因素卡關。

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立法院內政委員會今邀請行政院副秘書長何珮珊、內政部長徐國勇等相關部會官員就「我國行政區劃之現況檢討、區劃標準、未來規劃與效益評估」進行專題報告，並備質詢。

莊瑞雄質詢時指出，先前與內政部、體育署不斷地溝通協調，該如何處理歸化問題，上週也曾在內政委員會要求內政部次長花敬群須加速腳步處理，而內政部、體育署與籃協已在1日立即召開討論會議，最終做出由籃協改以殊勳歸化循戴維斯模式送出申請。

莊瑞雄表示，他已提出「國籍法新增第六條之一修正草案」，透過修法讓歸化過程更加快速，也賦予行政部門更多的彈性，也詢問徐國勇關於阿提諾歸化案的行政部門態度，以及是否能趕上11月的男籃世界盃資格賽，盼能協助特別處理。

徐國勇允諾，主管機關將阿提諾歸化文件送到內政部後，會立即召開審查會議，目標是趕得上下個月的世界盃資格賽，「對於我而言是使命必達，我會盡量趕」。莊瑞雄也虧徐，現在不只是內政部對於歸化案樂觀其成，「現在是全台灣廣大的籃球迷對於徐國勇樂觀其成！」。

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