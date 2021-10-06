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諸羅山盃少棒賽停辦引熱議 承辦單位回應：人力不足是考驗

2021/10/06 15:03

「嘉義市政府教育處 Cy-Edu」臉書網頁發文「今年停辦諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽」，多數網友或家長留言希望不要停辦。（記者丁偉杰翻攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕全國規模最大的「諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽」，主辦單位嘉義市政府考量受國內外疫情影響，為確保小選手的健康安全，取消辦理今年實體賽事，消息一出，引發不少討論，不少家長及網友認為疫情趨緩，在12月的比賽，9月底就決定要取消，這決定也太快了，「各級賽事都開打，為何諸羅山盃要停辦？」 太辜負小選手的期待與準備，請嘉義市長黃敏惠再三思。

「嘉義市政府教育處 Cy-Edu」臉書網頁10月4日發文，「2021年12月辦理的第24屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，因為受國內外疫情嚴重影響，為了確保孩子們的健康安全，取消辦理實體賽事，但我們將以回顧過去榮光為角度去辦理，也為明年第25屆諸羅少棒實體賽事再出發，培蓄KANO精神永不放棄的正向能量。」

消息一出，立即引發不少討論，多數留言希望不要停辦。有家長說，諸羅山盃少棒賽每年都吸引世界各地5000名小學生來嘉市比賽，今年因為小學生不能打疫苗、目前規定比賽前就要戳鼻子做篩檢，為了避免防疫困擾，今年暫停，但因為疫情、台灣棒球放棄了今年東京奧運、以後可能都沒有奧運棒球，而諸羅山盃也要暫停1年。

更有網友要求嘉義市長黃敏惠再考慮，因政府發五倍券 ，也是希望振興經濟，諸羅山盃少棒賽不只是一個盃賽，影響頗大在地觀光消費，只要作好防疫指引，相信能為當地商家帶來新的機會。

這位網友說，國內疫苗已6成達成率，如果後續本土加零連續很久，各地方政府也為五倍券開始推廣觀光消費，建議嘉義市政府先恢復辦理， 一樣採取報名， 等11月底 12月 到時如疫情真有不能控制的因素，也可取消或延後。

也有人建議，應該可考慮比照目前其他盃賽的防疫措施舉行比賽，但不邀請其他國家的隊伍參賽。

這番討論釣出承辦單位中華民國學生棒球運動聯盟回應，指出諸羅山盃的努力與成績是大家有目共睹的，在開會討論時也經過激辯，因為辦的是少棒，去年共267隊，每個國家小孩子無法施打疫苗須強制做快篩，且分散太多場地，人力不足也是考驗，怕掛一漏萬要做萬全準備是有些許難度，只能取消實體比賽，今年適逢24屆會以回顧歷史方式來為明年做宣傳，也希望明年能有更多隊伍來參賽。

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