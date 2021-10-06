全運會》台中團隊競速賽稱王封后 三帥飆破1分鐘關卡

台中市完成男子團隊競速賽4連霸。（新北市全運會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕新北市全運會自由車場地賽，提前移師台中進行首日賽程，實力堅強的地主男、女車手，分別於團隊競速賽稱王封后，「中部三帥」楊勝凱、康世峰、蕭世鑫不但聯手飆出隊史最佳58秒935，也風光完成四連霸，可惜該項因場地受限無法列入全國紀錄。

台中自由車場地333公尺，台灣也沒有250公尺國際標準場地，即使台中男團締造國內首見佳績，仍不算全國紀錄。台中市第一圈由爆發力最強的楊勝凱領軍，第2圈換24歲的康士峰接棒，最後一圈則交給速耐力最佳的31歲老將蕭世鑫衝刺，三帥改寫台中104年留下的1分01秒436障礙，並首度推進至1分鐘關卡。賽後老大哥蕭世鑫坦承，看到成績開心又意外，「本來就設定拚進1分鐘內，但沒想到能推進到58秒多。」楊勝凱則說：「雖然我們年紀都偏大，應該是這次隊內氣氛，讓我們逼出極限。」

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台中市完成男子團隊競速賽4連霸。（新北市全運會提供）

台中市完成男子團隊競速賽4連霸。（新北市全運會提供）

女子團隊競速賽，台中市在媽媽名將蕭美玉領軍下，以1分08秒853打敗黃亭茵為首的勁敵高雄市（1分11秒264）而奪金。

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