桌球》擊敗台灣教父奪金 南韓選手大讚莊智淵「要努力像他一樣...」

莊智淵（左1）昨在亞錦賽男單決賽不敵南韓李尚洙（左2）。（桌協提供）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名22的南韓名將李尚洙昨在2021年亞洲桌球錦標賽男單決賽以3：2擊敗台灣好手莊智淵，奪下個人在亞錦賽首金，而賽後他也對於40歲仍在場上奮戰的台灣老將表達敬佩之情。

南韓隊此次在男團賽擊敗台灣贏得25年來首面金牌，不過隊長李尚洙在第二點不敵莊智淵，輸掉唯一一點，因此在男單決賽算是復仇成功，也為南韓奪得在亞錦賽史上的首面男單金牌，他賽後高舉手臂，左臂上是妻兒的名字與出生日期，表達對家人的感激之情。

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根據《體育朝鮮》報導，李尚洙賽後表示，奪金心情很好、很幸福，雖然因為中國沒有派隊、日本也非一流陣容，「所以很多人覺得對我們有利，但真的沒有一場比賽是輕鬆的。」他也提到，在團體賽不敵莊智淵對於後輩們感到很抱歉，所以對於能在男單決賽扳回一城很高興。

報導提到，在2000年以後出生選手為主流的桌壇，亞錦賽男單決賽是由40歲與31歲的選手對決實屬難得，李尚洙賽後也對於在不惑之年仍能以自己的經驗擊敗年輕選手的莊智淵表達欽佩之情，「他是一個在自我管理上非常優秀的選手。我也要像他一樣，為了能夠擁有更長的生涯而努力，希望能成為後輩們的榜樣。」

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