中職》李凱威和林靖凱爭金手套 高須洋介點出各自優勢

李凱威和林靖凱競爭二壘金手套。（記者林正堃攝、資料照，本報合成）

〔記者龔乃玠／台南報導〕味全龍隊李凱威今晚將在二壘出賽滿80場，獲得金手套票選資格，可望跟去年金手套得主林靖凱競爭，守備教練高須洋介指出，「他的守備能讓球隊感到安心，持續下去應該能獲得一些評價。」

中職金手套規定野手至少在該守備位置出賽達80場以上，才能夠達到遴選的標準，林靖凱在二壘已累積87場，李凱威今晚達陣，剩下的是富邦悍將王正棠的63場，中信兄弟潘志芳的52場。

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比較林靖凱和李凱威，高須洋介指出，只有對戰時才能看對方守備，「凱威是很穩健的野手，至於對手則是身體能力突出，守備範圍很大，不過相對會有些失誤出現，就看大家怎麼去評價。」

李凱威爭取金手套還能加強什麼？高須洋介笑說，「他可能要用一些更華麗的守備吸引大家目光，只是我想他的個性可能不會這樣做。」

談到林靖凱守備，李凱威笑說，「好像打到他那邊就沒有機會安打的樣子，他守很後面，代表他往前速度快，應該是一種自信，像我就沒辦法，有些球場內外野交接處很明顯，打到縫隙會彈起來，我會怕這種球，所以不敢守太深，我頂多就是左、右移而已。」

從大學時期就專攻二壘的李凱威表示，從去年二軍開始，內野部門教練給每個人的目標就是帶一座金手套回來，「我不會去特別想，一場一場去守好。」

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