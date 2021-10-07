國聯外卡薛哲強碰韋恩萊特 今日賽事預告與轉播

薛哲。（資料照，今日美國）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

國聯外卡賽由紅雀對戰道奇雙方背水一戰，分別派出王牌投手韋恩萊特（Adam Wainwright）、薛哲（Max Scherzer）擔任先發，韋恩萊特本季例行賽有17勝7敗、防禦率3.05的成績，薛哲則為15勝4敗、防禦率2.46，且自從八月轉隊到道奇後拿下7勝0敗的佳績。哪隊能成功進軍季後賽呢？敬請鎖定轉播！

請繼續往下閱讀...

日職一場轉播由歐力士對上日本火腿，歐力士此役將由增井浩俊先發面對火腿伊藤大海，我國好手王柏融有機會在本場賽事登場，請準時收看轉播！

今晚中職有兩場賽事，首先樂天桃猿主場迎戰富邦悍將，雙方都由洋投擔任先發，猿隊狂威本季1勝2敗，防禦率為較高的7.71，上一場對悍將拿下生涯首勝；悍將羅力則有6勝6敗、防禦率2.85的成績。

另一場，統一主場派出布雷克面對味全龍王維中，今年13勝3敗的布雷克與中信兄弟德保拉暫時並列聯盟勝投王，王維中本季成績則為3勝6敗、防禦率2.55，先前對上獅隊吞下3敗，首勝尚未開張，兩位強投的隊決誰能勝出？敬請鎖定轉播！

MLB

08：00 紅雀@道奇 緯來體育、華視、愛爾達體育1台

日職

17：00 日本火腿@歐力士 ELEVEN PRIME、ELEVEN PLUS

中職

18：35 富邦悍將@樂天桃猿 ELEVEN SPORTS2

18：35 味全龍@統一獅 ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育2台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法