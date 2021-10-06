陳其邁接見東京帕運選手 肯定拚搏精神

高雄市長陳其邁（中）今下午與東京帕運高雄籍桌球選手田曉雯（左2）及游泳選手陳亮達（右2）見面。（記者方志賢攝）

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市長陳其邁今下午與東京帕運高雄籍桌球選手田曉雯及游泳選手陳亮達見面，肯定田曉雯奪得TT10級桌球女單銅牌，為台灣拿下今年帕運唯一獎牌，她與陳亮達拚搏的精神，讓人感動落淚。陳其邁也表示，市府比照奧運選手獎金加倍，田曉雯拿到全國最高的16.8萬獎金，另外市府也會長期支應陳亮達的游泳訓練費用。

陳其邁表示，市府會給予參賽選手協助，包括運動場地的練習並結合運動科學訓練，此外，未來興建的國民運動中心，也將針對身障朋友的需求，改善設施，提供更好的設備，讓大家在練習及運動的過程中能更舒適。

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陳其邁指出，帕奧影片有一段話「奧運是英雄誕生的地方，帕奧是英雄聚集的地方」，每位選手克服很多困難，在國際賽事讓許多人留下深刻印象，高雄2名帕運選手展現的毅力、勇氣及奮戰精神，讓很多人感動不已。

陳其邁強調，市府比照奧運選手獎金加倍，鼓勵帕運選手，在場上全力衝刺，生活上無後顧之顧之憂。陳亮達站在泳池畔展現的自信眼神，以及田曉雯在銅牌賽精彩表現，都是高雄之光，邀請2人在國慶焰火當天與東奧選手一起出席，接受市民的喝采，也對他們表示敬意。

高雄籍帕運選手田曉雯（後排左2）、陳亮達（右2）與高雄市長陳其邁（右3）及教練合影。（記者方志賢攝）

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