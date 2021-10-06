中職Live》徐若熙二下遇亂流退場 龍1：6獅

第三局

3上，曾陶鎔內野平飛球被接殺，張政禹內野滾地球遭到刺殺，張祐銘外野飛球被接殺，三上三下。



第二局（龍1：6獅）

2下，林安可擊出左外野方向一壘安打。郭阜林遭到三振，一出局。林安可盜上二壘。蘇智傑選到保送，一、二壘有人。林子豪外野飛球被接殺，兩出局。陳重羽敲出右外野方向滾地球，形成二壘安打，帶有1分打點，龍1：1獅。林祖傑選到保送，形成滿壘。林靖凱、吳桀睿接連擊出中外野方向安打，皆帶有2分打點，龍1：5獅。味全更換投手：劉家愷。吳桀睿盜上二壘。陳傑憲敲出一壘安打，帶有1分打點，龍1：6獅。林安可擊出右外野方向一壘安打，一、三壘有人。郭阜林觸身球上壘，蘇智傑外野飛球被接殺，三出局。

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2上，赫雷拉外野飛球被接殺，一出局。吉力吉撈扛出右外野陽春砲，龍1：0獅。陳品捷、劉基鴻內野滾地球遭到刺殺，三出局。



第一局（龍0：0獅）

1下，林靖凱外野飛球被接殺，吳桀睿、陳傑憲遭到三振，三上三下。

1上，張祐銘內野滾地球遭到刺殺，李凱威外野飛球被接殺，郭天信內野高飛球被接殺，三上三下。

雙方先發陣容

味全龍

1 張祐銘 RF

2 李凱威 2B

3 郭天信 CF

4 赫雷拉 3B

5 吉力吉撈．鞏冠 C

6 陳品捷 LF

7 劉基鴻 1B

8 曾陶鎔 DH

9 張政禹 SS

先發投手：徐若熙

統一獅

1 林靖凱 2B

2 吳桀睿 DH

3 陳傑憲 CF

4 林安可 RF

5 郭阜林 1B

6 蘇智傑 LF

7 林子豪 3B

8 陳重羽 C

9 林祖傑 SS

先發投手：飛利士

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