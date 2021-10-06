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中職》鄧宇成為樂天桃猿開球 趁機以「737」放閃

2021/10/06 19:25

〔記者吳清正／桃園報導〕東奧射箭男子團體銀牌選手鄧宇成為樂天桃猿、中信兄弟之戰開球，鄧宇成開出直接進捕手手套的好球，還穿著「737」號球衣趁機放閃。

鄧宇成選用少見的737號，他表示，這是女朋友家開的便利商店店名，為了表示對女友的支持，所以選用這個號碼，事先沒有和她商量過，女友看到球衣時也覺得很意外。

射箭男團銀牌的另外兩名成員湯智鈞和魏均珩也都為職棒開過球，鄧宇成表示，他們都告訴他放輕鬆、不要緊張，但是來到現場還是很緊張，因為發現距離真的很遠，投起球來手很痠，還好沒有投成挖地瓜，不過，還是湯智鈞和魏均珩投得比較好，魏均珩的球雖然提前落地，但是球速很快，只是被地心引力影響，湯智鈞就真的很穩。

湯智鈞曾表示，陳金鋒是他最喜歡的職棒球員，鄧宇成也說因為陳金鋒國際賽的表現，最喜歡陳金鋒，而且陳金鋒曾經送他代言的52鋒土雞胸肉到國訓中心給選手品嚐，真的很好吃。

鄧宇成目前正在備戰10月底的射箭企業聯賽冠軍戰，他表示，今年是第1次代表新竹愛山林射進冠軍戰，將對決魏均珩領軍的寒舍。

奧運射箭國手鄧宇成受邀開球 賽前與樂天女孩合影。（記者陳志曲攝）

奧運射箭國手鄧宇成受邀開球 賽前與樂天女孩合影。（記者陳志曲攝）

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