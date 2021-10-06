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網球》確診後不鐵齒 世界第2莎芭蓮卡願接種疫苗

2021/10/06 19:36

莎芭蓮卡。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐，WTA世界女單排名第2的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）驚傳確診，被迫缺席印地安泉網賽，這位白羅斯職業名將透露，自己有輕微症狀，可能在賽季結束接種疫苗。

男、女共站的印地安泉網賽，原定3月在加州南部沙漠地區進行，今年因疫情順延至10月才開打，澳洲世界球后巴蒂（Ash Barty）早已退出，莎芭蓮卡成為女單頭號種子，卻因賽前被驗出染疫，只能留在當地隔離治療，近來她透過IG影音向球迷報平安，表示目前嗅覺和味覺都受影響，但至少能打開窗戶，呼吸一下大自然新鮮空氣，「外面風景真美，我想打球、打比賽，我已經厭倦了練習或者什麼都不做，我需要到外面然後出賽。為甚麼大會不能把我和其餘球員隔離開來，讓我打球呢？我可以保持距離，遠離每個人。但我想這可能還是危險，因為我們仍會接觸到相同的球。」

年僅23歲的莎芭蓮卡，正是公開表態對於疫苗持保留態度的眾網壇球星之一，她曾在3月受訪時表示，不信任、也不願意接種疫苗。但如今中鏢後，她在直播中改口，坦承可能會在賽季結束，找時間嘗試接種疫苗，以免類似狀況再發生，「我的隔離期將在10月11日結束，還是希望能打WTA年終賽。」

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