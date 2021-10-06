晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

籃球》健行、政大爭冠！最大咖球迷副總統賴清德場也來看球賽

2021/10/06 19:46

2021年登峰造極青年籃球邀請賽今在台北體育館進行大專男子組冠軍戰，副總統賴清德親自到場打氣。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕2021年登峰造極青年籃球邀請賽今在台北體育館進行大專男子組冠軍戰，由UBA衛冕軍政治大學強碰另一強權健行科大，而此仗最大咖球迷就是副總統賴清德，親自到場、坐在場邊為這票熱血籃球員打氣。

登峰造極青年籃球邀請賽今年首度舉辦，邀請國內HBL男、女甲級前8強以及UBA公開男一級8強、公開女一級6強，而在10月2日提前開戰的大專組，最終冠軍戰就由政大強碰健行，兩隊就是110學年度UBA的冠軍大熱門。

賴清德過去曾為中華職棒、黑豹旗等賽事開球，這次前進台北體育館為籃球賽開球。賴清德表示，球員最需要的是舞台，球迷最需要的是有球賽看，感謝全民都很認真進行防疫，讓這次登峰造極青年籃球邀請賽能夠順利登場。

2021年登峰造極青年籃球邀請賽今在台北體育館進行大專男子組冠軍戰，副總統賴清德親自到場打氣。（記者林岳甫攝）

2021年登峰造極青年籃球邀請賽今在台北體育館進行大專男子組冠軍戰，副總統賴清德親自到場打氣。（記者林岳甫攝）

2021年登峰造極青年籃球邀請賽今在台北體育館進行大專男子組冠軍戰，副總統賴清德親自到場打氣。（記者林岳甫攝）

2021年登峰造極青年籃球邀請賽今在台北體育館進行大專男子組冠軍戰，由UBA衛冕軍政治大學強碰另一強權健行科大。（記者林岳甫攝）

2021年登峰造極青年籃球邀請賽今在台北體育館進行大專男子組冠軍戰，由UBA衛冕軍政治大學強碰另一強權健行科大。（記者林岳甫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。