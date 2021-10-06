籃球》健行、政大爭冠！最大咖球迷副總統賴清德場也來看球賽

2021年登峰造極青年籃球邀請賽今在台北體育館進行大專男子組冠軍戰，副總統賴清德親自到場打氣。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕2021年登峰造極青年籃球邀請賽今在台北體育館進行大專男子組冠軍戰，由UBA衛冕軍政治大學強碰另一強權健行科大，而此仗最大咖球迷就是副總統賴清德，親自到場、坐在場邊為這票熱血籃球員打氣。

登峰造極青年籃球邀請賽今年首度舉辦，邀請國內HBL男、女甲級前8強以及UBA公開男一級8強、公開女一級6強，而在10月2日提前開戰的大專組，最終冠軍戰就由政大強碰健行，兩隊就是110學年度UBA的冠軍大熱門。

請繼續往下閱讀...

賴清德過去曾為中華職棒、黑豹旗等賽事開球，這次前進台北體育館為籃球賽開球。賴清德表示，球員最需要的是舞台，球迷最需要的是有球賽看，感謝全民都很認真進行防疫，讓這次登峰造極青年籃球邀請賽能夠順利登場。

2021年登峰造極青年籃球邀請賽今在台北體育館進行大專男子組冠軍戰，副總統賴清德親自到場打氣。（記者林岳甫攝）

2021年登峰造極青年籃球邀請賽今在台北體育館進行大專男子組冠軍戰，副總統賴清德親自到場打氣。（記者林岳甫攝）

2021年登峰造極青年籃球邀請賽今在台北體育館進行大專男子組冠軍戰，副總統賴清德親自到場打氣。（記者林岳甫攝）

2021年登峰造極青年籃球邀請賽今在台北體育館進行大專男子組冠軍戰，由UBA衛冕軍政治大學強碰另一強權健行科大。（記者林岳甫攝）

2021年登峰造極青年籃球邀請賽今在台北體育館進行大專男子組冠軍戰，由UBA衛冕軍政治大學強碰另一強權健行科大。（記者林岳甫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法