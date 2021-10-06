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網球》英雄相惜 納達爾向引退好友加索致敬

2021/10/06 19:59

P.加索。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕41歲的前NBA明星中鋒P.加索（Pau Gasol）正式宣告退休，結束逾20年職籃生涯，西班牙同胞「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）特地發文致敬，這位男網前世界球王推崇好友「是國家傳奇，也是先驅者」，英雄相惜之情溢於言表。

據西班牙主流媒體《世界報》報導，因傷休兵的納達爾透露，多年前與P.加索在巴塞隆納活動透過友人相識，就一見如故，迄今交情深厚，「儘管就職業角度來說，我們走了不同道路，我到世界各地打網球，而他去了NBA，就像我所說的，我們一直保持連絡，也一直支持對方。」

P.加索擁有2座NBA總冠軍，率西班牙男籃贏得2006年世錦賽冠軍，外加2008年北京、2012年倫敦兩面奧運銀牌，戰功彪炳足令網壇「紅土之王」納達爾盛讚：「在運動事業中，他以最好方式朝著著看似無法實現的方向前進，從NBA冠軍到世界冠軍，他在各方面都達到最高水準，這是難以想像的。他用行動告訴我們，他一直需要勝利，並在運動舞台留下不可磨滅的成就。」

西媒則指出，納達爾與P.加索這對跨界球星好朋友，已把西國運動實力提升至全球認可的空前高度，「一位傳奇為另位傳奇鼓掌，這是難以形容的經典時刻。」

納達爾。（資料照，歐新社）

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