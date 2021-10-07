棒球》MLB與韓職球員有何不同？南韓王牌感慨點出差異

梁玹種。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓強投梁玹種本季為圓夢赴美，在大聯盟表現雖不如預期，不過仍收穫滿載，他受訪時也點出南韓職棒與大聯盟在比賽氛圍下的差異。

在起亞虎待了14年，梁玹種在去年球季結束後決定以海外自由球員身分赴美，整個冬天幾乎都乏人問津，最終在春訓前等到遊騎兵一紙合約，不過僅是一張並未保證進入40人名單的小聯盟合約。

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梁玹種最終未擠進開季名單，直到4月底才迎來大聯盟初登板，在球隊未有明確定位，先發中繼兩頭跑，還兩度遭到指定讓渡，在大聯盟出賽12場、4場先發，0勝3敗防禦率5.60，就連在3A出賽10場，成績也是複製貼上（0勝3敗防禦率5.60）。

雖然在大聯盟殿堂留下不少遺憾，梁玹種受訪時仍表示，不後悔自己當初這個決定，若是回到一年前，還是會選擇赴美挑戰。

值得一提的是，除了成績本身，梁玹種表示，在新的環境學習到新的事物、對棒球有了新的認識，被問及學到什麼時，他有感而發指出美、韓兩聯盟的選手差異，「在韓國，選手們都是在必須拿下勝利的壓力下比賽，但在美國，我覺得球員非常享受比賽。」

親身感受到大聯盟的比賽氛圍後，梁玹種表示希望能把這樣的經驗分享給南韓球員，「雖然是很小的事情，但想對韓國棒球的發展有所幫助。」

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