全運會》划船男子雙人雙槳 李浩名、魏言哲摘金喊爽

新北市李浩名、魏言哲划船男子雙人雙槳摘金。（新北全運會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕新北市全運會划船賽事，本屆地主延續奪牌氣勢，今女子組雙人單槳、輕量級雙人雙槳、男子組雙人雙槳一口氣橫掃3面金牌，其中男子雙人雙槳決賽李浩名、魏言哲合作無間，更打碎南投縣名將汪明輝9連霸美夢，樂得兩人賽後頻呼：「第一次挑戰公開組就摘金，真的很爽！」

李浩名、魏言哲過去都在輕量級出賽，首次參與公開組雙人雙槳賽事，就展現搭配長達7年的絕佳默契，以6分53秒36擊敗名氣響亮的南投衛衛冕者汪明輝、王浩宇。李浩名、魏言哲預賽以分組第1、全組第3晉級決賽，原本打算互換槳位的最佳拍檔，受到武漢肺炎疫情影響，無法正常練習、重量特訓，只能在室內拉划船機，並反覆觀看影片學習國外戰術，最後仍決定保持原槳位，他們在疫情趨緩後加緊腳步調整狀態，如今總算締造佳績。

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至於划船資歷長達20年的汪明輝，原為國內常勝軍，本屆雖然挑戰9連霸失利，但成名老將展現絕佳運動精神，「恭喜對手，他們實力很堅強，我們也發揮全力。」談到8日男子單人雙槳決賽，同樣也要挑戰9連霸，汪明輝表示全力以赴，把該做的做好。

新北市李浩名、魏言哲划船男子雙人雙槳摘金。（新北全運會提供）

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