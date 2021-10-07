MLB》挺大谷翔平奪MVP 外媒點出超狂數據

大谷翔平目前是美聯MVP呼聲最高的人選。（資料照）



〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平本季展現強投豪打本色，以「二刀流」之姿再度震撼大聯盟，成為美聯MVP大熱門。《SportsNet》專欄作家Lukas Weese撰文稱讚大谷寫下歷史性賽季，並點出衡量大谷是否為MVP的關鍵數據。

天使大谷翔平今年繳出超猛二刀流表現，儘管最後未拿下全壘打王以及達成單季雙位數勝投和全壘打的偉大成就，但最終成績仍十分亮眼，投球方面繳出9勝2敗、防禦率3.18、156K，打擊則有46轟，8支三壘安打、100打點、103得分、26盜，打擊三圍.257/.372/.592、OPS.965。

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《SportsNet》專欄作家Lukas Weese撰文指出，大谷翔平本季的表現是史詩級的，能在162場比賽中於投打兩端都有高水準表現的人屈指可數，值得MVP獎項的肯定。他也點出，衡量一名打者是否有MVP級別，在得點圈的表現十分重要，大谷翔平在得點圈有人的攻擊指數（OPS）高達1.555，高居聯盟第一，上壘率和長打率也有驚人的0.468和0.686，足以證明「打者翔平」在比賽中的影響力，而大谷整季的勝利貢獻值（WAR）高達9，也是領先群雄。

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