全運會》自由車天后對決 黃亭茵女子個人全能逆轉奪金

黃亭茵（右2）奪下暌違7年全運全能金牌。（新北市全運會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕新北市全運會自由車場地賽，移師台中如火如荼飆輪競速，女子個人全能再度上演「天后對決」，前三項2分領先的台中市媽媽名將蕭美玉，壓軸領先計分賽慘遭大逆轉，讓高雄市宿敵黃亭茵以173分粉碎了三連后美夢。

女子全能賽在102年全運首度登場，今年4月復出的36歲老將蕭美玉，與31歲後輩黃亭茵的頂尖交鋒持續上演，前者已在102、106、108年三度掄元，後者只在104年唯一封后，如今第五度狹路相逢，黃亭茵不但在最後兩圈放手一搏，更順勢逆襲賢拜衛冕者，奪下暌違7年的全運全能金牌。「其實這種戰術好幾年前就應該做，只是一直沒信心。」賽後黃亭茵透露，為了力拚東京奧運門票，先在2019年世界盃摔到右側骨裂、2000年世錦賽又摔車，甚至身體免疫力都下降，全運前腰痛檢查椎間盤突出，但她歷經考量暫時不動刀，「明年杭州亞運就是生涯最後一戰，如果身體出問題，還是可能提早退休。」

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黃亭茵坦承，或許賽前給自己太大壓力，直到今中午小睡過後，突然有感而發才化解，「這不就是人生，最大對手不是蕭美玉而是我自己，就把比賽當做人生的挑戰，用無畏懼的態度面對。」

黃亭茵（右）與蕭美玉再度上演「天后對決」。（新北市全運會提供）

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