籃球》大專最強控衛游艾喆「準大三元」 率政大稱霸登峰造極邀請賽

政治大學在2021年登峰造極青年籃球邀請賽稱王。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕準備在UBA尋求衛冕的政治大學今天在2021年登峰造極青年籃球邀請賽冠軍戰遇到頭號假想敵健行科大，政大靠著游艾喆展現全能球風，繳出19分、11籃板及8助攻，率隊以87：83氣走健行，繼王輝盃後再度稱王，展現衛冕氣勢。

游艾喆在冠軍賽又一次展現穿針引線的功力，不僅可以抓下籃板立刻打出反擊，又能在陣地戰中為隊友製造絕佳出手機會，他在關鍵時刻更是抄截成功直接上籃得手，助隊穩住勝果。

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事實上，游艾喆已被外界視為能直接登上職業舞台的大專球員，只是眼前需要加強的還是投籃，他此仗17次出手命中8球，包括三分球4投皆墨。他透露，現在投籃機制已經有進行修正，至少有信心出手，只是命中率還有待加強。

政大總教練陳子威表示，在疫情過後正式練球，球員對於贏球都十分有企圖心，成為能在王輝盃、登峰造極賽都稱王的關鍵，接下來還是得最足準備，迎接11月開打的UBA賽季。

游艾喆展現全能球風，繳出19分、11籃板及8助攻，率政氣走健行。（記者林岳甫攝）

游艾喆展現全能球風，繳出19分、11籃板及8助攻，率政氣走健行。（記者林岳甫攝）

游艾喆展現全能球風，繳出19分、11籃板及8助攻，率政氣走健行。（記者林岳甫攝）

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