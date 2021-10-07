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中職》象猿跨日大戰打成平手 5小時39分破紀錄

2021/10/07 00:24

中信兄弟對樂天桃猿之戰進入延長賽，比賽時間為5小時又39分鐘，刷新延長賽不中斷最長比賽時間。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿從兩度落後4分緊咬不放，鏖戰12局以10:10逼和中信兄弟，終止3連敗和對戰6連敗。

這場比賽打到凌晨0點14分才結束，成為本季第2場、中職史上第10場跨日大戰，比賽時間5小時39分打破未因雨等因素中斷的最長紀錄。

1局下樂天2出局後連續四壞球上壘，靠著中信游擊手江坤宇失誤先馳得點，3局上中信也在2出局後發動攻勢，李聖裕和許基宏連續安打扳成1:1平手。

3局下樂天郭永維、林泓育和陳俊秀連續安打攻下超前分，第5局林立轟出陽春全壘打，取得3:1領先。

李聖裕和許基宏第6局再度連手出擊，連續二壘打得分，蘇緯達再安打攻下追平分，形成3:3平手。

6局下樂天邱丹、嚴宏鈞安打再以4:3領先，7局上中信大舉反攻，黃鈞聲、李聖裕、陳子豪、蘇緯達、陳文杰安打攻下5分，8:4首度領先。

7局下樂天陳俊秀和朱育賢安打、廖健富高飛犧牲打，追到6:8。8局上中信宋晟睿、王威晨和高宇杰安打攻下2分，10:6維持4分的領先。

8局下樂天也發動一輪猛攻，嚴宏鈞、林立、郭嚴文和林泓育連續安打攻下3分，2出局後邱丹安打攻下追平分，10:10再度平手。

樂天桃猿郭嚴文代打建功，達成生涯一千場出賽獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

中信兄弟對樂天桃猿之戰進入延長賽，比賽時間為5小時又39分鐘，刷新延長賽不中斷最長比賽時間。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿郭嚴文代打建功，達成生涯一千場出賽獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

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