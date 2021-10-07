桃猿兄弟大戰5小時39分破紀錄 史上第10場跨日

〔中央社〕中職昨晚在桃園棒球場開打的賽事，樂天桃猿在8局下攻下4分追平，雙方打完12局還無法分出勝負，最終形成5小時39分史上不中斷最久賽事，且為史上第10場跨日大戰。

兄弟本來在7局上攻下5分大局，取得8比4領先，不過7局下及8局上雙方各得2分，到了8局下桃猿隊靠著嚴宏鈞、林立、郭嚴文、林泓育、邱丹接連敲出安打，攻下4分追平。

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雙方鏖戰到延長賽12局仍無法分出勝負，最終以10比10握手言和。單場MVP由在第8局代打敲出關鍵二壘安打的郭嚴文，他也達成生涯第1000場出賽，為史上第29人達成，他在上一場比賽終結連28打數沒有安打的低潮後，連2場都有安打表現。

最終耗時5小時39分，為中職史上延長賽不中斷最長比賽時間，突破今年9月15日的紀錄。且此戰在凌晨0時14分結束，成為史上第10場跨日大戰，更是本季第2度，首次單季有2場跨日賽事。

兄弟先發投手呂彥青用103球投5局，被敲6支安打，投4次保送、5次三振失3分含2責失；之後動用加百利、謝榮豪、蔡齊哲、吳俊偉、官大元、李振昌、王奕凱接連登板，其中官大元投1.1局、李振昌投1.2局都沒有失分。

桃猿隊先發黃子鵬則是用86球投5.1局，被敲7支安打失3分；陳冠宇這場首度中繼登板，用36球僅投1局，被敲3支安打、投2次保送，失掉4分；接著陳禹勳、賴鴻誠都有失分，豪勁、朱俊祥各投2局無失分。（編輯：陳正健）1101007

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