MLB》「宇宙教士」休賽季第一槍！ 確定將總教練炒魷魚

總教練丁勒確定被球隊給炒魷魚。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕在經歷了一個讓球迷失望的賽季後，教士確定開除去年才獲得國聯最佳教頭票選第二名的總教練丁勒（Jayce Tingler）。

教士棒球事務部總管裴勒（A.J. Preller）在球隊以79勝83敗結束這個令球迷失望的賽季後，宣布開除丁勒作為休賽季的第一槍，不過透露丁勒將會得到能夠留在球團的機會。

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裴勒在聲明中指出：「Jayce在過去兩季與教士完成了巨大的成就，帶領球隊渡過前所未見的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行，並讓球隊打進相隔15年的季後賽。」、「我對於他作為一名教練、同事與朋友都感到十分敬重，在過去幾周，經過漫長的思考與考慮後，我們最終決定，為了能夠讓聖地牙哥擁有奪得冠軍的潛力，改變是必要的。」

丁勒在執教教士期間的兩個球季，為球隊奪下116勝106敗的成績，但今年球隊原本在8月前都保有取得季後賽領先地位，卻在球季後段一蹶不振，最終無緣國聯季後賽。

在小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與馬查多（Manny Machado）領軍下，教士季前原本普遍被認為是奪冠熱門球隊，卻在季中遭遇傷病潮來襲，小塔提斯雖然一直都是國聯MVP的領跑者，但他本季飽受肩傷困擾，最終只出賽130場。

小塔提斯本季打出MVP等級的表現，卻因傷缺席超過30場比賽。（資料照）

除了小塔提斯的肩膀傷勢外，達比修有、史奈爾（Blake Snell）、派岱克（Chris Paddack）、拉梅（Dinelson Lamet）等輪值要角也都在球季時遭遇傷病問題，更慘的是，其他有機會遞補上來的小將，包含莫瑞亨（Adrian Morejon）、巴耶茲（Michel Baez）、卡斯提歐（Jose Castillo）等人都動TJ報銷，牛棚好手凱拉（Keone Kela）也動TJ報銷，導致幾乎沒有可用之兵得以調度。

同時報導還指出，教士在交易大限前沒辦法透過交易來補強先發投手，而且傳出有些球員對於教士試著把休息室的精神領袖，一壘手哈斯默（Eric Hosmer）給交易出去感到不滿，後續更傳出有些球員跑去找總管裴勒，表達他們對於丁勒的不滿。

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