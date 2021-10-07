MLB》生涯全數奉獻給紐約？ 「法官」：想當一輩子洋基人

「法官」賈吉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基昨在美聯外卡戰不敵紅襪，季後賽劃下句點，陣中主砲「法官」賈吉（Aaron Judge）賽後受訪時，向球團深情喊話，直呼自己想當終生的洋基人。

賈吉昨在外卡戰單場4打數1安打，本季例行賽出戰148場，是生涯次多，550打數敲出158安，另有39轟、98打點，打擊三圍.287/.373/.544、OPS0.916，是洋基陣中不可或缺的打擊戰力。

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賈吉今年初才與球團簽下1年1017.5萬美元（約新台幣2.8億）的合約避免薪資仲裁，且將在2022年季後取得自由球員資格，賈吉昨表示：「我想成為終生的洋基人，我想在職業生涯的剩餘時間都穿著這件條紋球衣，代表這個偉大的球隊，並將冠軍帶回這座城市。」

賈吉說道：「你永遠不知道未來會怎樣，雖然被淘汰有點出乎我的意料，我現在真正能做的就是繼續留在隊上，繼續努力帶領球隊，每天為這支球隊和這座城市盡我所能。」

賈吉明年4月將滿30歲，下一紙合約，將會是他生涯中最重要的合約之一，「身為洋基一份子，這是一種難以置信的榮譽，沒有比這裡更好的地方了，基於它的歷史，以及我們擁有的隊職員、球員，你每年都有機會參加季後賽，這很特別，我為這支球隊付出了很多，同樣的球團也犧牲了很多，給了我許多機會，你永遠不知道你的未來會怎樣，所以我必須繼續做我能做的，我們再看看會發生什麼。」

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