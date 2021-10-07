晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》生涯全數奉獻給紐約？ 「法官」：想當一輩子洋基人

2021/10/07 08:01

「法官」賈吉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基昨在美聯外卡戰不敵紅襪，季後賽劃下句點，陣中主砲「法官」賈吉（Aaron Judge）賽後受訪時，向球團深情喊話，直呼自己想當終生的洋基人。

賈吉昨在外卡戰單場4打數1安打，本季例行賽出戰148場，是生涯次多，550打數敲出158安，另有39轟、98打點，打擊三圍.287/.373/.544、OPS0.916，是洋基陣中不可或缺的打擊戰力。

賈吉今年初才與球團簽下1年1017.5萬美元（約新台幣2.8億）的合約避免薪資仲裁，且將在2022年季後取得自由球員資格，賈吉昨表示：「我想成為終生的洋基人，我想在職業生涯的剩餘時間都穿著這件條紋球衣，代表這個偉大的球隊，並將冠軍帶回這座城市。」

賈吉說道：「你永遠不知道未來會怎樣，雖然被淘汰有點出乎我的意料，我現在真正能做的就是繼續留在隊上，繼續努力帶領球隊，每天為這支球隊和這座城市盡我所能。」

賈吉明年4月將滿30歲，下一紙合約，將會是他生涯中最重要的合約之一，「身為洋基一份子，這是一種難以置信的榮譽，沒有比這裡更好的地方了，基於它的歷史，以及我們擁有的隊職員、球員，你每年都有機會參加季後賽，這很特別，我為這支球隊付出了很多，同樣的球團也犧牲了很多，給了我許多機會，你永遠不知道你的未來會怎樣，所以我必須繼續做我能做的，我們再看看會發生什麼。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。