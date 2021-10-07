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NBA》不只狀元中鋒！ 沃神爆太陽與優質3D也還沒續約

2021/10/07 08:08

（左起）布里吉斯與艾頓兩人都是2018年選秀會上太陽獲得的球員。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕繼《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）爆料太陽老闆薩佛（Robert Sarver）不願意給年輕中鋒艾頓（Deandre Ayton）頂薪大約後，又傳出同樣具有新秀續約資格的優質前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）與太陽的談約也陷入膠著。

沃納洛斯基在《The Jump》節目上說道：「布里吉斯是太陽陣中重要的球員，真的是太陽隊上整體來說最好的年輕球員。然後再一次的，他們已經與太陽進行談判，然後並沒有達成續約協議...如果他以限制自由球員身分進入市場，我認為人們會將他視為年薪2000萬且值得複數年合約的球員。」

布里吉斯與艾頓兩人，都得在美國時間10月18日前完成續約，如果沒有的話，他們兩個人就會在下個暑假成為限制自由球員，如此一來將會有許多其他球隊能夠對他提出報價，儘管屆時太陽能夠無條件跟進合約，但若未能提前續約，有可能影響道球員與球隊雙方的信賴。

25歲的布里吉斯是聯盟數一數二的防守好手，上個賽季他在聯盟防守陣容當中獲得第11名的選票，雖未能進入前兩隊，但依舊說明他的防守能力已經逐漸被聯盟肯定，同時他場均可以拿下13.5分，三分命中率達42.5%，是典型的3D型球員，同時他無球走位的功力，以及中距離都逐漸進步，雖然持球進攻能力尚未開發完全，但總教練威廉斯（Monty Williams）曾提過，他想讓布里吉斯成為球隊的第三號得分點。

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